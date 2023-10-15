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【迪士尼樂園】「創夢家」銅像城堡前揭幕　慶華特迪士尼創立100週年

社會 15:47 2023/10/15

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（陳靜儀攝）

為慶祝華特迪士尼公司創立100周年及香港迪士尼18 周年，華特•迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」今日（15日）在「奇妙夢想城堡」登場，與賓客見面。

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銅像描繪將60歲的華特與米奇，在構思創建迪士尼樂園數十年後重回樂園，一同細味過去100年華特迪士尼公司的成就，同時憧憬着末來的無限可能。銅像中華特所坐的長凳仿自加州迪士尼樂園展出的長凳，長凳源自格里菲斯公園旋轉木馬前的長凳，華特當年正是坐在這張長竟上萌生興建迪士尼樂園的念頭。

銅像旁邊設有兩塊牌匾，左邊的牌匾是一本打開的繪本，象徵著迪士尼迄今為止的傳奇故事，而右邊合 上的繪本象徵著將來未知的計劃，充滿無限可能，正等待被發掘。

賓客可在「創夢家」銅像拍照留念，「迪士尼處處拍」攝影師會為賓客拍下精彩瞬間，配上以「創夢家」為主題的相框，並供賓客自行選購照片，為奇妙旅程留下美滿的回憶。

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記者：吳穎嵛

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