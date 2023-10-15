【旅遊業】楊潤雄：今年訪客量難回復疫前水平　強調旅客組合多元非只買奢侈品

▲ 楊潤雄指今年訪客量難回復疫前水平，強調旅客組合多元非只買奢侈品。（陳靜儀攝）

本港全面通關逾8個月，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，8月的旅客數量已回復至疫情前的8、9成，截至9月達2,300萬人次，估計到年底會至少有3,000萬人次旅客訪港，但仍與2018年旅客量高位有一段距離，加上現時航空公司運力未完全恢復，預計今年訪港旅客數字要回復疫情前的水平，機會仍然很微。

楊潤雄今（15日）在電視節目稱，8月的訪客量已回復疫情前8至9成水平，當中以內地客居多，相信情況會持續向好，但整年計算，因今年首2個月未通關，故旅客數量與疫情前仍有距離。

他坦言，內地旅客的消費模式轉變，由以往的購物變成來港深度遊，但人均消費額及留港天數與疫情前分別不大，「都係消費，只不過類別唔同咗，受惠嘅都唔同咗。」

被問到內地客訪港深度遊的消費金額，與以往買奢侈品一定有差距，是否需要上調訪港人數目標，楊潤雄表示，旅遊業對經濟的發展，不限於購物，疫情前也有很多人來參與博覽、辦聚會等，旅客組合一直多元，只是昔日偏向留意名店外大批旅客輪侯，縱然現時這種情況減少，但相信其他方面可以補足，而業界也要留意旅客要求有改變，要因而作出調整。

他續說，當局正於海外宣傳，吸引其他地區的旅客來港，不過地理位置上，香港與內地鄰近，且文化、歷史上有獨特性，自然會吸引較多內地人來港。他表示香港是好客之都，歡迎更多旅客來港，不過，以往旅客有時過度集中某些地區，會有擠迫感，強調在吸引旅客來港以維持經濟效益的同時，也要平衡對市民生活的影響。

政府近日提出修例，放寬年輕人進入持牌桌球室的限制，將進入持牌桌球室的年齡由16歲降至8歲，可進入的時間由晚上8時延至11時，亦容許穿著校服的人士入場，楊潤雄稱，在過去20年，桌球運動發展有很大變化，由單純的娛樂演變成可專注發展的運動，事前已與保安局及警務處商討及評估風險，如有需要，會研究在桌球室發牌時加入特定條件配合。

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記者：陳麗娜