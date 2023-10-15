【AED急救】67.1%港人願意用AED拯救生命　惟使用信心僅4.73分

▲ （紅十字會圖片）

每年10月16日為「世界救心日」，香港紅十字會早前進行調查發現，67.1%受訪者指，若有人需要協助，就算不認識傷病者，都會嘗試使用自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）為其進行急救，惟僅21.1%人能夠正確地指出，當傷病者仍有意識時，不應使用AED，且若以10分為滿分，受訪者對使用AED的信心平均僅4.73分。

香港紅十字會早前委託中大傳播與民意調查中心，在7月19至8月11日期間，以電話訪問1,001名15歲或以上操廣東話、普通話或英語的香港居民，結果發現，雖然53.8%受訪者表示有見過或聽過AED；50.7%人正確指出在緊急情況下，任何人包括未接受訓練的人，都可以使用AED；但僅21.1%人能夠正確地指，出當傷病者仍有意識時，不應使用AED。

另外，即使67.1%受訪者指，若有人需要協助，就算不認識傷病者，都會嘗試使用AED為其進行急救；77.6%更說若市民大眾願意在緊急情況下使用AED，對拯救生命可起到很大作用；但若以10分為滿分，受訪者對使用AED的信心平均僅4.73分；57.3%人擔心自己不正確使用AED會傷害到傷病者或自己；42.4%則擔心使用AED進行急救會令自己冒上法律風險。

香港紅十字會備災及緊急應變策略委員會主席蕭粵中指，在多數市民願意幫助他人的基礎上，會方將能更集中相關知識推廣及鼓勵安裝AED的工作。

香港紅十字會今日（15日）在馬鞍山MOSTown新港城中心舉行「世界救心日活動」，以「敢做CPR+AED，發揮旁觀者力量」為主題，透過AED使用示範、嘉賓分享、攤位遊戲、工作坊及展覽等環節，增加參加者對AED的認識及使用信心，鼓勵公眾在有需要時敢於伸出援手。

紅十字會說，未來會重點鼓勵更多市民主動尋找網上資源學習急救和使用AED，或日常多留意 AED的安裝位置，於危急事故時及早提供協助，發揮旁觀者力量，實踐人道精神。另建議不同界別的機構於社區增設AED供大眾使用，包括公共交通地點、商場和運動場所等。

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責任編輯：梁薾心