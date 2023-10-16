【海外醫生】130海外醫生獲醫管局聘用　擁3碩士學子任屯院眼科醫生盼服務港人

▲ 兩名回港的新界西醫院駐院醫生秦肇斈及馮譪妍。(梁偉榮攝)

秦肇斈15歲時到英國讀書，先後於英國基爾大學就讀解剖科學碩士、以及內外全科醫學士，於2020年畢業後於英國伯明翰擔任實習醫生，並協助抗疫。期間亦分別攻讀公共衛生及工商管理碩士。秦肇斈今年年初參加醫管局於英國舉辦的招聘會，直至6月以有限度註冊申請入職，於9月獲分配到新界西聯網擔任眼科醫生。

選擇回港作為職業生涯的起點，並首次於本港擔任醫生工作。秦肇斈表示，由於自己可以操廣東話，語言上不成問題，不過英國及本港兩地醫學上的用語則需要時間適應。秦亦表示，本港的臨床管理系統可以聯通各聯網，較英國醫療系統優勝。

秦肇斈表示，過往碩士的畢業論文是研究香港醫療系統人手短缺問題，因而體會到醫管局面對的困難及挑戰，希望運用經驗幫助香港病人。而疫情下與家人一直無法見面，回港原因是希望珍惜與家人相處時間。他指，回港後除了臨床工作，亦會繼續研究。被問到會否擔心本港醫生流水作業，秦就指應以正面看待，認為工作量多代表有更多專科的培訓機會。

目前有71名海外醫生於醫管局工作，局方表示自進行招聘活動後，今年4月至9月期間超過130名海外醫生完成面試並獲聘用，大部分來自英澳，7成是有本地背景的醫生，尚餘40人會於未來數月加入醫管局團隊。

▲ 兩名回港的新界西醫院駐院醫生秦肇斈及馮譪妍。(梁偉榮攝)

醫管局總行政經理(醫療職系)關慧敏表示，特別註冊及有限度註冊分別為「六四比」，其中特別註冊相對較新，相信隨著更多院校被納入指定院校名單，會有更多學生選擇以此來港。關慧敏表示，回流港人如希望加入醫管局，需先於英國有醫生資格，若滿足條件會為她們配合有興趣的科目，強調當局「科科都請」。她亦表示，醫生回流前亦可以選擇進行約一星期的臨床觀察，感受香港醫生的步伐，並考慮自己是否適合回港。

關慧敏表示，兩次招聘之旅反應正面，反應比想像之中好，會繼續招聘活動，正考慮明年再到英國及澳洲。她指，希望回流香港的醫生進行6年的專科培訓，為醫管局打造人才庫，日後於專長繼續發揮。又提到香港與國際及內地接軌，無論回流是有興趣來港發展，抑或日後打算於國內繼續進修，返回本港亦有好處。

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記者：陳展棋

