【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國　靚湯甜蜜放閃：感覺被寵壞

馬國明與湯洛雯在今年元旦日在社交平台騷巨型鑽戒宣布求婚成功,不過之前有傳因為馬國明事業心太重只顧工作,還接拍新劇《飛常日誌》令籌備婚禮一事全落在未婚妻身上令靚湯詐型。

不過,早前馬國明在《飛常日誌》記者會接受TOPick訪問時已澄清新劇只有10集,絕無影響到他與湯洛雯的婚事:「我們的婚禮如期舉行,公司亦很好,之前請了的假,亦會照批給我,讓我籌備婚事。」

【湯馬戀】湯洛雯否認向馬國明落封口令 激減20磅戒甜呻辛苦

▲ 馬國明與湯洛雯在今年元旦日在社交平台宣布訂婚。

馬國明靚湯歐遊

至於究竟阿湯有沒有投訴過馬國明工作太忙?他也坦白稱:「之前有,因為太忙,又不是投訴,只不過她會覺得很辛苦,呻兩句,但最近我一直有幫她,所以最近她沒那麼辛苦。」

事實上馬國明出名是好男人,他豈會不理未婚妻感受?原來二人現在於法國旅遊預支蜜月,湯洛雯在個人IG上載二人在當場遊覽的短片,未來馬太更表示這此歐遊已講了3年,終於成真。

她更甜到爆表示多謝未婚夫每日駕車戴她用圍去欣賞不同風景及建築,直言感覺被寵壞。靚湯更透露二人去了雷恩、聖馬洛、聖米歇爾山、翁夫勒、盧昂及埃特雷塔,下一站將會是巴黎。

湯洛雯在個人IG寫道:

France part 1 - Central and Northern France roadtrip

Tours - rennes - st malo - mont st michel - honfleur - etretat - rouen

Our first europe trip together after 3 years of talking!

We finally made it!!

Thanks to mr ma for driving everyday and bringing me to see different amazing sceneries and architectures , feeling so spoiled 🥹

Part 2 in PARIS to be continued…🫶🏻