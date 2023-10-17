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【一帶一路】李家超邀企業來港建立「一帶一路辦公室」　

政治 17:11 2023/10/17

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特首李家超出席企業家大會。（李家超Facebook圖片）

特首李家超今日在北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，他在「企業家大會」上介紹香港在共建「一帶一路」倡議下的重要角色，並邀請企業家來香港建立他們的「一帶一路辦公室」，在港開拓機遇，推動更多高標準、可持續、惠民生的高質量發展項目，共同發展繁榮。

李家超表示，香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。香港是國際金融中心，也是全球最大的離岸人民幣業務中心。香港的資金自由流通，監管機制與世界接軌，是國內唯一實行普通法的司法管轄區，亦是全球各地企業家到亞洲來做生意的熱門目的地，是區內重要的通道和門戶，提供所需的高質量專業配套，包括項目融資、風險管理、國際法律和爭議解決、建築工程、航運物流、創新科技等，讓企業在參與「一帶一路」項目時，得到有利支撐，大展鴻圖。
 
他續指，從2017年到2022年，「一帶一路」共建國家在香港設立的地區總部數量，從83家增長一倍到168家，年均增長超過15%。香港對共建國家的直接投資，也從700億美元增長70%，到2021年的1,200億美元，年均增長接近15%。跨境貿易結算的人民幣匯款總額從39,000億元人民幣，增加超過一倍，到93,000億元人民幣，年均增長超過18%。他說，這一連串數據，充分反映共建「一帶一路」國家的巨大增長潛力，同時體現香港作為「一帶一路」建設的參與者、促成者和受益者。

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責任編輯：林曉君

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