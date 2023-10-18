【施政報告2023】中總盼施政報告為工商各業提供短期支援　倡研放寬外勞配額

▲ 中華總商會會長蔡冠深。（資料圖片）

新一份施政報告下周三公布，中華總商會會長蔡冠深指出，環球政經局勢存在眾多不明朗因素，不僅為經濟復甦添加隱憂，也對企業經營也帶來挑戰，期望施政報告能為工商各業提供短期支援，同時亦要提出具針對性的「搶人才、育人才」措施，並制訂長遠政策，聚焦如何抓緊國家「雙循環」帶來的龐大機遇。

中總月前向港府提交意見書，分別就鞏固和提升香港產業競爭優勢、支援中小企業發展、穩定社會民生等3大範疇提出70多項建議。包括加大對香港創科產業的資源投放，配合國家戰略需要和自身發展潛力，尤其在新能源、生物醫藥、人工智能等領域加強與內地合作。

針對多個行業勞動力不足問題，特區政府應進一步優化吸引和培育人才政策，配合經濟多元化發展，並以企業需求為導向，簡化人才申請來港工作簽證手續，放寬非本地學生的工作及入境限制，亦要擴大非本地生來源，推動大學校園國際化和香港教育產業多元化發展。

在保障本地勞工基本權益前提下，中總建議當局研究進一步放寬外勞配額，例如引入外部勞工到北部都會區參與開發建設。

中總希望，施政報告應為中小企業和市民大眾提供更靈活支援，協助應對不同挑戰，建議考慮再度延長「預先批核還息不還本」計劃，並進一步優化「中小企融資擔保計劃」，因應不同擔保產品，降低貸款利率或提供更多利息補貼，甚至將擔保計劃恆常化。

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責任編輯：林曉君