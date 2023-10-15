【區議會選舉】民建聯擬派逾百人戰直選及間選　三成具工商背景

▲ 民建聯主席及三位副主席今日與傳媒分享選舉部署。

區議會選舉在即，各政黨和團體部署陸續揭曉。明日才宣布參選名單的民建聯今日透露，今次料派逾百人參選，除了44個直選選區，其餘為俗稱三會「間選」的地區委員會界別選舉。另外，民建聯亦將向政府提名合適人選出任委任議員。

民建聯主席陳克勤一行與傳媒分享選舉部署，透露百名人選中，95%具中大專以上學歷、三成有工商背景，三成為35歲以下的青年，整體有四分一是首次參與區選。陳克勤稱，沒有與其他建制政黨協調，形容改制後首場區選挑戰很大。

再被問到民建聯的三會成員會否提名民主黨時，陳克勤表示，會「聽其言、觀其行」。至於提名前是否需索取權威人士意見，陳克勤說，相信民建聯成員對愛國者原則非常清楚，「不需要額外請示任何人。」

▲ 經民聯代表經民聯出戰九龍城南選區。（李超宇Facebook圖片）

經民聯派數人參加直選

另外，經民聯李超宇今日宣布參選九龍城南區，該區另一參選人是新方向馬志恆。經民聯主席盧偉國透露，除了李超宇，將有數名成員參與直選，名單稍後公布。

宋芝齡大機會出戰灣仔區

自由黨方面，據悉和其他建制政團一樣，會在明日拍板參選名單，料派4人參選直選，主攻港島區，其實宋芝齡大機會出戰灣仔選區。三會間選方面，據悉目前擬派3人參選。

另外，東九龍居民委員會今日宣布，派出莫嘉傑及楊諾軒，出戰黃大仙東及黃大仙西直選。

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責任編輯：林曉君