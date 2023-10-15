  • 28°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 17:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兒童健康】4歲男童高燒3天不退　一驗揭染2大病毒急送院

兒童健康 16:46 2023/10/15

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

4歲男童高燒3天不退，一驗揭染2大病毒急送院。

天氣轉涼，多種病毒亦隨之襲來。台灣有兒科醫生就分享，日前一名4歲大的男童高燒3天，短暫降溫後再度發高燒，更出現氣喘、咳嗽症狀，經檢測後發現男童同時感染2種病毒，腺病毒及人類間質肺炎，最後需在醫院留醫6日才得以痊癒。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容

台灣小兒科醫師陳木榮日前在節目《醫師好辣》中分享，指一名媽媽帶著4歲大的兒子到門診，表示兒子已連續3天發高燒，降溫一天後隔天又再高燒，甚至有咳嗽症狀。陳木榮為男童進行流感、腺病毒，以及人類間質肺炎檢測，結果竟發現男童同染上腺病毒，以及人類間質肺炎。

陳木榮表示，男童起初應是先感染腺病毒，稍稍退燒後染上人類間質肺炎。男童在服藥2天後，開始有咳嗽、頻繁氣喘症狀，其母致電陳木榮後，陳木榮建議對方把男童帶去大醫院接受治療，最終男童在住院治療6天後完全康復，整個療程前後用了2星期時間。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

兒童健康 咳嗽 腺病毒 肺炎 台灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）