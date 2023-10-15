【兒童健康】4歲男童高燒3天不退　一驗揭染2大病毒急送院

▲ 4歲男童高燒3天不退，一驗揭染2大病毒急送院。

天氣轉涼，多種病毒亦隨之襲來。台灣有兒科醫生就分享，日前一名4歲大的男童高燒3天，短暫降溫後再度發高燒，更出現氣喘、咳嗽症狀，經檢測後發現男童同時感染2種病毒，腺病毒及人類間質肺炎，最後需在醫院留醫6日才得以痊癒。

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台灣小兒科醫師陳木榮日前在節目《醫師好辣》中分享，指一名媽媽帶著4歲大的兒子到門診，表示兒子已連續3天發高燒，降溫一天後隔天又再高燒，甚至有咳嗽症狀。陳木榮為男童進行流感、腺病毒，以及人類間質肺炎檢測，結果竟發現男童同染上腺病毒，以及人類間質肺炎。

陳木榮表示，男童起初應是先感染腺病毒，稍稍退燒後染上人類間質肺炎。男童在服藥2天後，開始有咳嗽、頻繁氣喘症狀，其母致電陳木榮後，陳木榮建議對方把男童帶去大醫院接受治療，最終男童在住院治療6天後完全康復，整個療程前後用了2星期時間。

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責任編輯︰王明芳