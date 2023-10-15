【情緒健康】青協背包跑今早西九舉行　近1,400跑手參與鼓勵大眾關注身心健康

▲ （青協圖片）

每人在生活中都會遇上壓力，長期累積將對情緒造成負面影響。因疫情闊別3年的「青協背包跑」今早（15日）在西九文化區舉行，吸引近1,400跑手參與，鼓勵大眾身體力行，關注身心健康。

今屆「青協背包跑」分10公里4人接力賽、5公里個人賽和2公里親子賽，所有跑手需背起指定索袋背包及書本完成賽事，象徵與青年一起面對壓力，鼓勵大眾覺察、表達與管理情緒，共有近1,400跑手參與。

青協總幹事徐小曼感謝所有嘉賓、跑手及多間工商機構支持「青協背包跑」，鼓勵青少年為實踐「全健」生活多行一步，又指青協一直重視青少年的情緒健康和發展，近年持續開拓全健服務，例如透過「全健空間」，以創新手法提升青年的情緒健康意識；引入「社會處方」健康管理模式，加強醫社協作；培育「青年全健師」，推廣助人自助的全健文化。

今年青協以「全民解憂・青協背包跑」為主題，舉辦「青協背包跑」及「全民解憂嘉年華」，分享身體、心理、社交、職業、數碼及環境的全人健康理念。其中，嘉年華分為Chill Zone和Play Zone兩大區域，包括多項解憂設施、療癒體驗、遊戲攤位、臉部彩繪及「打卡」專區等，旨在透過一連串體驗式減壓活動，讓大眾放鬆身心、暫忘煩憂。

「青協背包跑」自2017年首次舉辦，至今已累積超過10,000人參與。活動同時為青協青少年精神健康服務籌款，讓更多有需要青少年及早識別及接受精神科診治，並推動情緒健康教育。

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責任編輯：梁薾心