【夜繽紛】楊潤雄料11月廟街辦大型墟市　重推地道美食、辦表演

▲ 廟街。（陳靜儀攝）

港府正研究搞活廟街夜市氣氛，文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，11月在廟街會有大型推廣，形式類似目前的海濱墟市，包括考慮重推廟街地道美食，舉辦表演等，但為了顧及活動對附近居民的影響，活動會以周末舉行為主。

楊潤雄今（15日）在電視節目提到，希望11月在廟街會有推廣，又指廟街一直有其特色，有睇掌、有表演等，希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色。但他指，廟街也是住宿區，也要顧及居民的生活需要，呼籲商戶及居民「一人行一步」，大型活動選在五、六、日做較好。

對於女人街、花園街會否有類似的推廣活動，楊潤雄指，女人街、花園街與廟街有分別，前兩者是購物地點，如要推廣，需要先考慮其運作模式及特色。提到牌照活化的問題，楊潤雄指現時會先主力著力於推動生意。

楊潤雄又指，從推廣藝術的角度，鼓勵更多人在街頭表演，惟香港地少人多，道路狹窄，需要考慮安全問題，康文署則已有先導計劃開放戶外地方讓青年人表演，未來會考慮提供更多場地，藉以推動更多機構提供私人場地舉行街頭表演。

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記者：陳麗娜