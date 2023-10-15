  • 28°C
香港時間 : 20231015日 (週日) 17:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜繽紛】楊潤雄料11月廟街辦大型墟市　重推地道美食、辦表演

社會 16:51 2023/10/15

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

廟街。（陳靜儀攝）

港府正研究搞活廟街夜市氣氛，文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，11月在廟街會有大型推廣，形式類似目前的海濱墟市，包括考慮重推廟街地道美食，舉辦表演等，但為了顧及活動對附近居民的影響，活動會以周末舉行為主。

楊潤雄今（15日）在電視節目提到，希望11月在廟街會有推廣，又指廟街一直有其特色，有睇掌、有表演等，希望透過重推地道美食、辦表演，重新展現該處的特色。但他指，廟街也是住宿區，也要顧及居民的生活需要，呼籲商戶及居民「一人行一步」，大型活動選在五、六、日做較好。

對於女人街、花園街會否有類似的推廣活動，楊潤雄指，女人街、花園街與廟街有分別，前兩者是購物地點，如要推廣，需要先考慮其運作模式及特色。提到牌照活化的問題，楊潤雄指現時會先主力著力於推動生意。

楊潤雄又指，從推廣藝術的角度，鼓勵更多人在街頭表演，惟香港地少人多，道路狹窄，需要考慮安全問題，康文署則已有先導計劃開放戶外地方讓青年人表演，未來會考慮提供更多場地，藉以推動更多機構提供私人場地舉行街頭表演。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【夜繽紛】八達通推夜消費「好賞嘟」　黃金周旅客手機八達通開通創新高
19:18 2023/10/10
【夜繽紛】八達通推夜消費「好賞嘟」　黃金周旅客手機八達通開通創新高
【夜繽紛】金記餐飲集團推3,000萬優惠　食客將獲贈總值$600現金券
17:56 2023/10/11
【夜繽紛】金記餐飲集團推3,000萬優惠　食客將獲贈總值$600現金券
【夜繽紛】海濱夜市周末再上演　灣仔海濱好戲免費睇
22:29 2023/10/11
【夜繽紛】海濱夜市周末再上演　灣仔海濱好戲免費睇

你可能感興趣

【夜繽紛】八達通推夜消費「好賞嘟」　黃金周旅客手機八達通開通創新高
19:18 2023/10/10
【夜繽紛】八達通推夜消費「好賞嘟」　黃金周旅客手機八達通開通創新高
【夜繽紛】金記餐飲集團推3,000萬優惠　食客將獲贈總值$600現金券
17:56 2023/10/11
【夜繽紛】金記餐飲集團推3,000萬優惠　食客將獲贈總值$600現金券
【夜繽紛】海濱夜市周末再上演　灣仔海濱好戲免費睇
22:29 2023/10/11
【夜繽紛】海濱夜市周末再上演　灣仔海濱好戲免費睇
香港夜繽紛 文化體育及旅遊局 美食 康文署 表演 住宿 文娛藝術 香港 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月15日 時間16:05）