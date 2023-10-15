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【販毒案】海關首揭航空旅客電動輪椅販毒案　拘外籍男檢1,200萬可卡因

社會 17:09 2023/10/15

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首宗航空旅客電動輪椅販毒案，拘外籍男檢1,200萬可卡因。（黃傑偉攝）

香港海關毒品調查科昨日（14日），於香港國際機場賭破一宗航空旅客販運危險藥物案件，檢獲11公斤懷疑可卡因，市值1,200萬元，並拘捕一名入境外籍男子。

點擊圖片放大

海關毒品調查科調查主任江堅傑指，海關機場貨昨日於香港國際機場，透過風險評估，揀選一名由聖馬丁經法國到港男子進行清關。由於不良於行男旅客以拐杖代步，其隨行電動輪椅則寄艙，關員X光檢視輪椅時發現影像異常，而輪椅亦有重新縫合痕跡，最終在輪椅坐墊及椅背夾層內，發現藏有11公斤懷疑可卡因，市值1,200萬元，隨即將事主以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕，被捕人現正扣留調查。

海關指，被捕人採取迂迴路線，及首次發現有航空旅客將毒品藏於電動輪椅夾層內增加海關調查難度。海關會適時調整策略，從源頭打擊阻截毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉

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