【星二代】翁虹貼愛女沙龍照賀16歲生日　劉蒔揮低沈月成「最美星二代」

▲ 翁虹愛女劉蒔轉眼間已16歲。

55歲前亞姐冠軍翁虹，跟第二任丈夫劉倫浩育有寶貝女劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿，轉眼間劉蒔已經16歲。劉蒔遺傳媽媽美貌，擁有標緻五官，從小已是美人胚子。

早前，有內地網友舉行一個「星二代裡顏值最Top你認為是誰」投票活動，結果劉蒔成為網民們心目中的No.1，成功撼贏沈月成為「最美星二代」。

【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」 高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月

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美如仙女

上周四（10月12日）踏入16歲的劉蒔已成一名少女，轉眼間已長得亭亭玉立，媽媽的翁虹在社交網站上載了多張一家三口到影樓拍攝全家福的相片。

同場加映愛女劉蒔的單人沙龍照，漂亮程度獲網民大讚如仙女般，驚為天人。

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翁虹發文祝賀愛女，她寫道：

我的女孩，就這麼悄悄長大了，願妳心如花木，向陽而生，始終溫暖有光，願妳心之所向，光芒萬丈，願妳在最美花季，蓬勃生長，熱烈盛放！永遠愛妳！生日快樂！我的寶貝水晶豬豬女孩，Love you forever！

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