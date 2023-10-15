【家庭熱話】9歲女目擊父母口角後動武　翌日留1張紙條使媽媽淚崩

▲ 9歲女目擊父母口角後動武，翌日留1張紙條使媽媽淚崩。

早熟得令人心痛。內地一名2孩媽媽日前與丈夫爭執，被丈夫暴力以對，整個過程更被自己的9歲女兒所目睹。在丈夫離去後，女兒隨即上前抱緊媽媽，翌日更留下一張紙條給媽媽，讓媽媽看後忍不住淚崩。

最新影片：

綜合內地媒體報道，重慶市一名女子日前凌晨1時多，放工回家後發現丈夫只顧玩樂，完全沒有照顧孩子，夫妻因此發生爭執。爭吵期間，丈夫竟由口角繼而對她動武，用手掐住太太的頸項壓向牆，導致她的頭部及背部受到大力撞擊，跌坐地上。而在襲擊妻子後，丈夫仍然繼續口頭辱罵她，隨後甩門離開。

整個過程被二人的9歲女兒目擊全程。在父親離去後，女兒就跳下床緊抱著媽媽。而最令人痛心是，媽媽翌日下班回家，竟發現女兒為她寫下一張紙條：

如果妳和爸爸離婚，我跟你。如果妳放心不下弟弟的話，我也可以跟爸爸。媽媽，妳想過就過，不想過就不過，不要勉強自己，記得將把門鎖好。

媽媽在看到紙條內容後即時落泣，認為女兒小心翼翼地表示，希望媽媽可以選擇自己，但又怕媽媽放心不下弟弟，也可以犧牲自己，把媽媽讓給弟弟。媽媽為此心痛表示：

此刻我只痛恨自己沒本事，沒有能力帶走姊弟倆，如果我有足夠的錢，肯定不會因為選擇誰放棄誰而痛苦，我的心真的好痛。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳