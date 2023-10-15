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【健康飲食】美國研究食1類型粥可延年益壽　醫生: 亦可有助心血管健康

保健美顏 18:26 2023/10/15

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美國研究食1類型粥可延年益壽。

食粥可長壽？美國有研究指出，喝粥與死亡率存在關聯，一天一份重28克的「全穀類」雜糧粥可使總死亡率降低5%，還可使心血管疾病死亡率降低9%；而食用燕麥粥更可以降低炎症和氧化壓力，有助心血管健康。

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重症科醫生黃軒在Facebook發文指哈佛大學的一項研究，曾對10萬人進行了長達14年的追蹤，研究發現，一天一份重28克的「全穀類」雜糧粥可使總死亡率降低5%，還可使心血管疾病死亡率降低9%。因為全穀類食物含有豐富的膳食纖維，維生素B1等，有助於控制膽固醇的升高，保護心臟，而且還可預防肥胖。

黃軒指燕麥粥的攝取對於高膽固醇血症的成人來說，可以緩解炎症和氧化壓力的標記。這可能是因為燕麥粥中，含有的全穀物成分，如纖維和抗氧化劑，可以幫助降低炎症和氧化壓力。因此帶出相信雜糧粥確能有利大眾健康，又指哈佛大學的研究用的是「全穀物的雜糧」，而非用白米煮成的白粥，故強調用白米煮成的白粥並沒有此效果。

文末，黃軒又強調，飲食多樣性非常重要，不能單一依賴某種食物，因此不可以完全轉向只食粥，而美國心臟協會也建議，每日至少要吃3份全穀物。至於增加全穀物攝入量的提示，首先是選擇全麥麵包、麵食和粥米飯；其次，在早餐中加入燕麥或藜麥；第3，吃全麥爆米花或餅乾；第4，把全榖物加進湯或燉菜；第5，攝取低糖全穀物麥片。

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責任編輯：羅嘉欣

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