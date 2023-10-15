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【游泳世界盃】何詩蓓100米自由泳第3名晉級決賽　明凌晨爭金

社會 18:04 2023/10/15

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（游泳世界盃圖片）

香港「女飛魚」何詩蓓在亞運收穫2金1銀3銅後，隨即轉戰游泳世界盃，並愈戰愈勇。游泳世界盃雅典站今日（15日）上演壓軸賽日，何詩蓓今午角逐100米自由泳初賽，輕鬆游出54.52秒，以總成績第3名晉身決賽，且看她能否在本港時間明日（16日）凌晨約12時16分舉行的決賽再創新紀錄，力爭連續兩站當「雙料冠軍」兼衝破52秒大關。

上周在柏林站取得100米和200米自由泳金牌，以及400米自由泳銅牌的何詩蓓，來到雅典站繼續大勇狀態。何詩蓓昨日（14日）在女子200米自由泳初賽，以1分58,78秒、總成績第2名晉級，決賽則以1分55.03秒率先觸池，以1.68秒優勢力壓新西蘭泳手費雅韋特奪金，且以0.07秒之微打破自己上周在柏林站創下的世盃紀錄。

她接受外媒訪問時指，這是一場非常精彩的比賽，對自己能比上周游得更快，並擦新世盃紀錄，感到高興和神奇，形容比賽時很專注於轉彎和留在水下，但覺得在這些方面可做得更好。 她又指，在最後50米感到對手逼近，故不得不低頭游得更快，且說每周每場比賽都不同，每個人都變得更快，所以她也必須變得更快。

何詩蓓今日轉戰100米自由泳，初賽以54.52秒、總成績第3名，輕鬆晉身將在香港時間明日凌晨舉行的決賽。何詩蓓上站在100米自由泳以52.02秒改寫自己上月在杭州亞運寫下的亞洲紀錄摘金，且看她能否在今場決賽再創新紀錄，甚至突破由絲祖唐以51.71秒保持的世界紀錄。

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記者：梁薾心

 

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