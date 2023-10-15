【家庭熱話】泰國女星結婚8年生3胎　宣佈「封肚」登廣告迫老公結紮

▲ 泰國女星Lydia Sarunrat表明要求丈夫結紮。

泰國著名女歌手Lydia Sarunrat自2015年與主持人Matthew Deane結婚後，陸續在8年來誕下2子1女。旁人眼中的幸福家庭，Lydia卻自有一番煩惱。因Lydia近日竟在社交平台發聲，要求丈夫結紮，指自己受不了不斷懷孕，更表示「不結紮就不行房」，引發關注。

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據《泰國頭條新聞》報道，Lydia日前在網上向老公放話：「你有在聽嗎？已經跟你說過，在你結紥之前別想再行房，我不想再生了」。此外，Lydia更花錢落廣告牌，令在路邊的廣告牌都提示老公Matthew結紥：

Matthew Deane去結紮，否則再不會有性生活。愛你的老婆Lydia。

Lydia表示，自己有如此強烈的訴求，是由於自從誕下第一個孩子後，工作就一直被取消延誤，而養育3個孩子壓力也十分大，因此已不想再生第4個孩子，並希望自己未來可以專注在音樂發展，回歸樂壇。

而對於太太的訴求，Matthew表示震驚但也尊重太太的想法，因此接下來將會進行結紮手術。

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責任編輯：王明芳