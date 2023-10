【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】

《香港小姐再競選》亞軍暨最佳進步獎李芷晴(Stephanie),有天使臉孔同時有魔鬼身材,因此成為不少人心目中的女神。

可是,李芷晴在《愛‧回家之開心速遞》飾演Elaine為劇中長駐角色之一,此角色在今年6月更由威龍百貨調往「尋寶圖」,出場理應增多,不過近來在劇中出現機會卻反而減少,甚至Elaine在尋寶圖的辦公室座位也變成「吉位」,不少網民擔心女神李芷晴因為今年8月去睇姜濤演唱會,由此激嬲方丈所以「冇得回家」。

李芷晴成就解鎖

粉絲不用憂心,原來李芷晴因為在兩個月前開始要拍另一套劇,她更曾在個人社交平台表示:「其實我係去咗開另一套劇,好快返嚟㗎啦,大家要等我!」

現時,她已身在內地開工,在昨日(10月14日)於個人社交平台上載新照片,相中的李芷晴穿一件展露香肩的白色衫,笑容燦爛地稱:

mile is the best makeup🤍

最近在內地都在學習獨立🙈

很多成就解鎖🔓

表示開心😜

謝謝大家不斷想拉我岀街😝

感受到滿滿的愛🥰