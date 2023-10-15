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【開心速遞】李芷晴「離家」北上開工　女神內地拍劇不斷被約岀街【多圖】

娛樂 18:30 2023/10/15

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

《香港小姐再競選》亞軍暨最佳進步獎李芷晴（Stephanie），有天使臉孔同時有魔鬼身材，因此成為不少人心目中的女神。

可是，李芷晴在《愛‧回家之開心速遞》飾演Elaine為劇中長駐角色之一，此角色在今年6月更由威龍百貨調往「尋寶圖」，出場理應增多，不過近來在劇中出現機會卻反而減少，甚至Elaine在尋寶圖的辦公室座位也變成「吉位」，不少網民擔心女神李芷晴因為今年8月去睇姜濤演唱會，由此激嬲方丈所以「冇得回家」。

【玫瑰崗停辦】舊生李芷晴憶昔日中學時光　Stephanie計劃回學校探望老師【有片】

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李芷晴成就解鎖

粉絲不用憂心，原來李芷晴因為在兩個月前開始要拍另一套劇，她更曾在個人社交平台表示：「其實我係去咗開另一套劇，好快返嚟㗎啦，大家要等我！」

現時，她已身在內地開工，在昨日（10月14日）於個人社交平台上載新照片，相中的李芷晴穿一件展露香肩的白色衫，笑容燦爛地稱：

mile is the best makeup🤍
最近在內地都在學習獨立🙈
很多成就解鎖🔓
表示開心😜
謝謝大家不斷想拉我岀街😝
感受到滿滿的愛🥰

不過，她沒一一透露「解鎖」了甚麼事。另外，據悉李芷晴預計約在聖誕節前才完成該劇在內地的外景拍攝，而之後李芷晴便可以「回家」再在威龍集團出現。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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