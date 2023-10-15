【玫瑰崗停辦】玫瑰崗學生致特首影片迅速下架　教育局：影響學生身心舉動必須制止

▲ 玫瑰崗中學上周發布致特首李家超公開信影片，已迅速被下架。（影片截圖）

辦學團體道明會上月突宣布於2025/26學年完結後停辦玫瑰崗中學，玫瑰崗中學上周發布一條致特首李家超的公開信影片，旋即於昨日（14日）被發現下架，教育局被質疑透過日前會面向校方施壓。教育局今（15日）回覆表示，任何影響學生的學習和身心發展的舉動必須立刻制止，倘學校管理不善，局方會嚴肅跟進。

教育局指最新家長會議「取得進展」 過渡委員會周三再開會

教育局亦提到有關辦學團體和學校昨與家長會議中「取得進展」，但有家長引述會上主要講解過渡至另一中學方案內容，料有待周三（18日）中學過渡委員會再開會才有進展。

▲ 該影片已顯示為「無法提供」。（Youtube網頁截圖）

玫瑰崗中學於上周三（11日）透過YouTube頻道、Instagram及Facebook發布影片，由一群玫瑰崗學生代表同學們讀出致特首公開信，朌持首關注玫瑰崗學生的未來，給予他們一個機會，懇請政府為他們提供新校舍。惟該影片昨日被發現轉為「影片無法提供」。據悉教育局曾於上周五（13日）約見玫瑰崗中學校長蘇佩婷。事後有該校教師向傳媒質疑教育局向校長施壓，亦有家長形容片中學生只是向政府「求情」，「唔明點解變到好似封殺咁」。

被問到曾否要求校方將影片下架，教育局今回覆本報表示，一直與辦學團體聯繫及提供支援，包括在有需要時為家長和學生提供選校的支援，強調所有持份者應以保護學生福祉為首，「學校有責任確保學生建立正確的價值觀」，以及提供良好學習環境，促進學生健康成長，「任何影響學生的學習和身心發展的舉動必須立刻制止」，如學校有管理不善的地方，教育局會嚴肅跟進。

教育局亦表示，明白部分持份者對學校停辦感到可惜及不捨，但由於學生人口未來持續下降，教育局需要通盤考慮，重新調撥和善用資源，重申土地和校舍為珍貴公共資源，當有需要分配校舍時，局方亦會按既定機制通過公平競逐方式公開邀請所有合資格辦學團體申請。

局方亦提到，有關辦學團體和學校於昨日會議中，與家長探討可行而適切的過渡安排，解釋各方案的細節，「雙方互相交流溝通並取得進展」。教育局促請辦學團體繼續與校方及家長、校友等持份者保持緊密聯繫，務實考慮可行方案，並留意學生情緒，提供適切輔導與支援。

教區及余二中代表昨親身解釋方案 家長未聞「拍枱走人」

據悉，昨日會議有逾100名家長及學生出席，有不願具名的家長指，他「坐足全程」也未見其他傳媒報道的「家長拍枱離場」情況，主要由早前曝光、有意接收玫瑰崗中學學生的南區余振強紀念第二中學代表親身向家長解釋過渡方案內容，天主教香港教區教育事務主教代表龔廣培亦有在場解釋現行方案是否可行等。

該名家長坦言，理解有關代表是希望向學生「伸出緩手」，故在場家長亦願意聆聽對方解說，但由於家長代表早前已退出中學過渡委員會，擔心本周三舉辦會議未能反映全校家長意見，希望道明會更廣泛收集家長意願。

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記者：馮琪雅