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宋康昊出席大師班分享演戲心得　與星爺見面獲邀演《少林女足》

娛樂 19:37 2023/10/15

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周星馳與宋康昊兩大影帝碰面。

第20屆香港亞洲電影節於上周五開幕，開幕電影之一《韓戲逼人》主角宋康昊應邀來港出席典禮，並現身首映，令影迷非常雀躍。而開幕禮前現場不少香港影星都把握機會跟康帝影帝宋康昊合照。宋康昊亦大方一一合照，極為親民。

另外，宋康昊在昨日（10月14日）到浸會大學出席香港亞洲電影節影人活動「宋康昊大師班」，與嘉賓林嘉欣、主持鍾雪瑩分享多年來從影的心路歷程。

現場觀眾超過1000位，其中包括監製陳心遙、導演陸劍青、陳健朗、吳煒倫、何爵天、演員蘇玉華、潘燦良、李靖筠、林善等。

與林嘉欣交流演戲心得
 
宋康昊在大師班中提到自己年輕時也看了不少80、90年代的香港電影，更指不少韓國影迷都是在香港電影的熏陶下長大。對他而言，香港就像是夢中的都市，亦寄望未來的香港電影會越做越好。

嘉賓林嘉欣好奇宋康昊如何可以演出角色的真實感，他則坦言即使角色有自己不太了解的背景，也不太會參考現實中的人。他認為這樣做就像找了標準答案，但他想用新方式去解答問題。與其努力演得像某個人，倒不如抽取幾個小細節，並融入在自己的演出當中。

向70年韓國電影致敬
 
宋康昊與名導金知雲夥拍25年，《韓戲逼人》是他們合作的第5部作品。被問到與金知雲導演拍戲的感受，他指每一次合作都很緊張，彷彿要開展一場未知的電影旅程。

而宋康昊在戲中飾演的金導演，有指靈感源於韓國知名導演金綺泳。他說戲中是藏了關於金綺泳導演名作《下女》的彩蛋，但《韓戲逼人》更是對70年代的韓國電影產業致敬。

與星爺見面
 
此外，周星馳在今日（10月15日）於個人IG分享與宋康昊見面的合照。其實二人有淵源，因為2000年在香港上映宋康昊主演的電影《茅躉王》，粵語版就是由星爺配音。

星爺在IG分享合照並寫：「如果是神級影帝宋康昊的粉絲，應該知道我們曾經隔空合作的《茅躉王》。聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小弟乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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