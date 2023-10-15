【羅密歐與祝英台劇透】第1集劇情預告　陳茵媺回歸TVB與陳豪拍住上

▲ 《羅密歐與祝英台》

TVB新劇《羅密歐與祝英台》由陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子沖、鄺潔楹、羅毓儀參演，故事講在遙遠的某個國度，羅、祝兩大家族爭鬥百年，勢成水火。

一次邂逅，羅家四少爺羅密歐（周嘉洛飾）與祝家話事人祝英喬（陳茵媺飾）的表妹茱麗葉（游嘉欣飾）一見鍾情。

麗葉已有未婚夫，若婚事最終未能成事，將影響英喬主席之位。英喬卻因自己的往事，毅然作出放生麗葉的抉擇，也埋下兩家大戰的伏線……

另邊廂，梁山伯（陳豪飾）以萬事通之名在羅家範圍的海北市生活，為逃避追殺而先後前往祝家的天南市，以及神秘的第八區，並重遇疑似和他有段過去的兩個女子……

第1集（16/10）

祝、羅兩家恩怨持續上百年，羅素於一次會議發難，指責祝英喬縱容下屬在海北市販賣過期藥，英喬被迫槍傷下屬以作交代，怎料羅素當場擊斃己方的叛徒來個下馬威。

英喬的下屬突然被滅口，英喬決定要派人到海北市暗中調查。

自稱「萬事通曉」的萬事通，在海北市以不同職業身分賺錢謀生，並與一班鳳姐混熟，不時為對方出頭討公道。

英喬的表妹茱麗葉帶着隨從茱麗花，偷渡往海北市參加槍王大賽，麗葉遇上了羅密歐，兩人一見鍾情……