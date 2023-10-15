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羅淑佩又做「跟得粉絲」　偶像化身暖男「護粉」

政治 22:14 2023/10/15

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偶像男團MIRROR成員陳卓賢。（陳卓賢fb圖片）

房屋署署長羅淑佩工作能力獲肯定，在追星方面都一樣「唔輸蝕」，今日她又被捕捉到現身馬場，欣賞偶像人氣男團MIRROR成員陳卓賢拍節目。陳卓賢在接受訪問時亦暖心「護粉」，呼籲大家給署長空間。

今日是馬會年度盛事「時尚煲呔賽馬日」，陳卓賢作為表演嘉賓，一身西裝配煲呔造型的他吸引大批「Hellosss」（陳卓賢粉絲稱呼）到場支持，眾多粉絲中，再見羅淑佩身影，即使見到有傳媒拍攝亦無懼色，繼續做「小粉絲」跟住陳卓賢一起唱。房屋署回覆傳媒查詢時話，羅淑佩今日沒有官方活動，是趁星期日與朋友一起到馬場觀賽。

對於有「重量級」粉絲支持自己，陳卓賢受訪時多謝對方支持，並在電台節目中稱讚自己。陳卓賢亦相當識做，呼籲大家不要給署長太多壓力，「相信她是在空閒時間做些令自己開心和享受的事。」被問到有否合照時，陳卓賢透露，二人有打招呼及聊天。偶像咁愛惜粉絲，難怪羅淑佩會咁默默支持。

羅淑佩已不是第一次被「撞正」追星，對上一次在9月9日，時值世紀暴雨後，各方正忙着善後，羅淑佩被發現出現在機場，緊跟隨陳卓賢身後，當時更一度被外界質疑是否有失職之嫌，後來房屋署作出澄清，表示在黑雨期間，羅淑佩一直在辦公室工作，全力督導暴雨後的善後工作，至於現身機場已是其公餘時間的活動。

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撰文 : 傅流螢

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