【玫瑰崗中學停辦】學生指影片下架如同被滅聲　仍盼教育局特事特辦分配校舍予全體師生轉校

▲ 有玫瑰崗中學學生表示，對於日前發布致特首影片下架感到不開心。（資料圖片）

玫瑰崗中學上周發布一條致《致特首李家超先生的信》影片突然下架，教育局被質疑向校方施壓，局方昨日（15日）回覆表示「任何影響學生的學習和身心發展的舉動必須立刻制止」。其中1名參與拍片學生向本報表示，不認同有關影片會影學生學習和身心，反指「殺校」對其造成影響更大，盼當局按該校「特別情況」安排新校舍予全體學生轉校。教育界立法會議員朱國強認為，教育局對學生真正想法及需要的關注度不足，籲當局考慮校舍分配不應只考慮既定機制，強調「教育局係為學生而設，我哋應該放大學生需要」。

教育局：影響學習身心應制止 學生：殺校影響更大

由約50名玫瑰崗中學學生拍攝的《請讓我們相信希望——致特首李家超先生的信》影片，上周三（11日）由透過學校YouTube、Instagram及Facebook官方帳戶發布，上周六（14日）被發現突然下架。教育局被質疑透過日前與校方會面時，向校長施壓，局方昨回覆本報時，強調所有持份者應以保護學生福祉為首，「學校有責任確保學生建立正確的價值觀」，以及提供良好學習環境，促進學生健康成長，「任何影響學生的學習和身心發展的舉動必須立刻制止」，如學校有管理不善的地方，教育局會嚴肅跟進。

學生自發拍片 遭下架如同被滅聲

有份參與拍攝的玫瑰崗中學中五級葉同學向本報表示，今次拍片行動是由學生們自發，為幫助學校及發表學生心聲，故安排全體領袖生及風紀拍片，料不到影片最終會被下架，她說：「好唔開心，連學生小小聲音都唔可以存在，好似畀人滅聲。」葉同學對於影片下架原因不願多談，只說「大家都有聽到」，但表明絕不認同有關影片會影響學生學習和身心發展，反問：「唔通殺校就唔影響身心？我哋仲要轉校、要適應環境、考DSE！」

對於辦學團體拋出轉校到南區余振強紀念第二中學的方案，葉同學指，不少同學擔心日後要轉科，以及要穿另一間學校的校服，「好似寄人籬下咁」，更說即使影片下架，「做人做事點都會爭取到底，搏盡無悔」，故今次再有機會受訪公開發聲，她仍然抱持希望，盼政府考慮安排新校舍，予全體師生「原封不同」轉校，形容是最佳做法，「教學係教育學生，唔係一盤生意，應該以我哋學生利益為優先。始終我哋唔係無人讀而搞到殺校，唔應該跟平時規例，應該因應特別情況處理。」

朱國強：教育局是為學生而設 應放大學生需要

早前有傳有玫瑰崗校友欲接辦玫瑰崗中學，朱國強表示，據其了解，確實有校友曾經接觸教育局，欲從道明會取得辦學權，或加入校董會等，惟目前也不成功。朱國強承認由校友承接辦學，在能力及資源等各方面都有難度，「但如果教育局有心去做、為學生最大幸福著想，你（教育局）要做一定做到嘅，只不過係咪想去做咁。」

對於教育局解釋，當有需要分配校舍時，會按既定機制通過公平競逐方式，公開邀請所有合資格辦學團體申請，朱國強則認為，「要拒絕佢地（玫瑰崗學生）搵到新校舍搬遷嘅原因，肯定有好多」，質疑只着眼於行政程序，難以做到「孩子的教育更好一些」。他提及，過往都曾經有學校爆出管理問題，教育局委派官員到學校擔任校董校監等，形容教育局今次處理玫瑰崗的做法，反映當局「對學生真正想法和需要的關注度不足」。他形容，「學校係為學生而設，教育局都係為學生而設」，籲當局「放大學生需要」。

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記者：馮琪雅