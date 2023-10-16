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【游泳世界盃】何詩蓓100米自由泳奪金50米蛙泳摘銀　2站累奪4金1銀1銅

社會 00:20 2023/10/16

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游泳世界盃雅典站何詩蓓100米自由泳奪金、50米蛙泳摘銀；2站累奪4金1銀1銅。(直播截圖)

香港「女飛魚」何詩蓓在亞運收穫2金1銀3銅後，隨即轉戰游泳世界盃，並愈戰愈勇。游泳世界盃雅典站今日（15日）上演壓軸賽日，繼周六(14日)摘下200米自由泳金牌，何詩蓓最新在100米自由泳，輕鬆游出52.55秒，再奪一面金牌；此前，何詩蓓已在50米蛙泳，游出30.36秒，為自己再添一面銀牌。

何詩蓓在柏林及雅典2站游泳世界盃比賽，累計奪4金1銀1銅，共6面獎牌。且連續2站在100米及200米自由泳封后。

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何詩蓓上周在柏林站取得100米和200米自由泳金牌，以及400米自由泳銅牌，來到雅典站繼續大勇狀態。何詩蓓周六（14日）在女子200米自由泳決賽以1分55.03秒率先觸池，以1.68秒優勢力壓新西蘭泳手費雅韋特奪金，且以0.07秒之微打破自己上周在柏林站創下的世盃紀錄。最新又在100米自由泳摘金，連續兩站當「雙料冠軍」。

她接受外媒訪問時對自己能比上周游得更快，並擦新世盃紀錄，感到高興和神奇，形容比賽時很專注於轉彎和留在水下，但覺得在這些方面可做得更好。 她又指，在最後50米感到對手逼近，故不得不低頭游得更快，且說每周每場比賽都不同，每個人都變得更快，所以她也必須變得更快。

責任編輯　李志強

運動員 雅典 柏林 游泳 何詩蓓

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