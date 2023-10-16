【海外升學】政府資助讀海外知名大學　每年最多50萬僅4項甄選準則

▲ 政府資助讀海外知名大學，每年最多50萬。

有意赴海外升學的學生及家長留意，教育局早前宣布，香港卓越獎學金計劃由即日至12月29日接受申請，有意於2024/25學年起入讀世界知名大學的學士課程或研究院課程的合資格港生均可申請，獎學金得主毋須通過入息審查可獲每年30萬，若有經濟需要每年最多可獲50萬資助，即睇申請詳情。

教育局指出，獎學金計劃以香港最出類拔萃的學生為對象，讓他們在接受世界一流水平教育後回港，以助提升本港長遠的人力資源和競爭力，每年預計頒發獎學金予最多 100 名最傑出的香港學生到境外接受學位教育。

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獎學金得主無須通過入息資產審查均可獲發獎學金支付學費，以每年30萬元為上限。另外，若是有經濟需要的得獎者，通過入息資產審查後，可獲發放最多每年額外20萬元的助學金，用以支付其生活及其他學習上的開支，即總計最多每年可獲50萬資助。

計劃的甄選準則包括：

1. 學業成績和學業以外的成就；

2. 領導才能和潛質；

3. 對香港的貢獻和承擔，特別是在修畢課程後回港工作及服務香港的計劃；以及

4. 已報讀的大學／院校及課程是否屬於世界知名大學／院校及課程。

獎學金得主必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少2年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。合資格的學生如有意於2024/25學年起入讀海外大學學士或研究院課程，可於即日至12月29日下午6時前，通過獎學金計劃網站的網上申請系統遞交申請（按此連結）。

所需文件包括：

1. 相關大學／院校發出的申請確認文件

2. 校長或推薦人撰寫的推薦信

3. 已填妥的校長評核(只適用於學士學位課程的申請人)、研究計劃(只適用於研究院研究課程的申請人)等



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責任編輯：林愛娜