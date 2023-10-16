【田豪祖3寶channel】鄧兆尊節目上爆料透露某高層被炒　舉出三點引網民揣測

▲ 引網上熱議！

鄧兆尊近日在YouTube頻道《田豪祖3寶channel》中大爆圈中內幕，透露得知某高層畀人炒！

他在節目說：「好似已經畀人燉...好似已經畀人炒咗囉。」曾志豪問：「係咪㗎？」

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透露某高層退下火線

鄧兆尊又指尚有一段時間，因為還有約在身：「換人要時間，我個Friend可能呢排又攰咗啲啦，我都好耐冇聯絡，因為佢又返咗台灣睇醫生嘛。」

曾志豪再問鄧兆尊：「你個Friend有冇做得唔開心？」鄧兆尊說：「佢唔會嘅，因為佢依家係為香港市民做嘢。」

曾志豪再指又否為成績不似預期而感到不快？鄧兆尊則說：「好簡單啫，你喺度嘅時候，做咗啲咩嘢冇人知嘅，可能好多人話成績冇咁好。當你唔喺度嘅時候，啲嘢一鑊泡，你就知道個人幾咁有地位。新官上任之後，仲衰過預期，咁你就知道舊嗰個幾好啦。」

▲ 鄧兆尊在節目上爆料。

消息很快公布?

隨後，貴花田問鄧兆尊何時才會知道消息？鄧兆尊說：「好易知，下期業績公布你咪知囉！」

最後曾志豪再問覺得某台什麼時候才會變回昔日輝煌時期？鄧兆尊坦言：「呢個係時代問題，你睇吓而家啲人都係睇緊我哋YouTube，點會睇電視呀？」

雖然鄧兆尊一直沒有公開對方名字，不過很多網民指從兆尊的對話已經猜測到某高層身份。

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