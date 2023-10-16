  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【田豪祖3寶channel】鄧兆尊節目上爆料透露某高層被炒　舉出三點引網民揣測

娛樂 10:10 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

引網上熱議！

鄧兆尊近日在YouTube頻道《田豪祖3寶channel》中大爆圈中內幕，透露得知某高層畀人炒！

他在節目說：「好似已經畀人燉...好似已經畀人炒咗囉。」曾志豪問：「係咪㗎？」

【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及

最新影片推介：蘇韻姿專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】三姨隻身來港選美追夢　蘇韻姿與愛犬相依為命盡顯母愛

透露某高層退下火線

鄧兆尊又指尚有一段時間，因為還有約在身：「換人要時間，我個Friend可能呢排又攰咗啲啦，我都好耐冇聯絡，因為佢又返咗台灣睇醫生嘛。」

曾志豪再問鄧兆尊：「你個Friend有冇做得唔開心？」鄧兆尊說：「佢唔會嘅，因為佢依家係為香港市民做嘢。」

曾志豪再指又否為成績不似預期而感到不快？鄧兆尊則說：「好簡單啫，你喺度嘅時候，做咗啲咩嘢冇人知嘅，可能好多人話成績冇咁好。當你唔喺度嘅時候，啲嘢一鑊泡，你就知道個人幾咁有地位。新官上任之後，仲衰過預期，咁你就知道舊嗰個幾好啦。」

鄧兆尊在節目上爆料。

消息很快公布?

隨後，貴花田問鄧兆尊何時才會知道消息？鄧兆尊說：「好易知，下期業績公布你咪知囉！」

最後曾志豪再問覺得某台什麼時候才會變回昔日輝煌時期？鄧兆尊坦言：「呢個係時代問題，你睇吓而家啲人都係睇緊我哋YouTube，點會睇電視呀？」

雖然鄧兆尊一直沒有公開對方名字，不過很多網民指從兆尊的對話已經猜測到某高層身份。

點擊圖片放大
+4
+3

  •  

    • 精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

    撰文 : TOPick柴犬出動

    相關文章

    【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
    10:46 2020/11/23
    【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
    【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
    18:41 2021/02/09
    【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
    【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　
    11:20 2021/04/11
    【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　
    【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
    15:18 2022/02/10
    【娛圈秘聞】爆王祖藍不滿C君任TVB高層　鄧兆尊出橋出錢為開電視撼大台
    【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及
    18:57 2023/09/22
    【中年好聲音2】鄧兆尊胞弟遺憾未能盡孝　鄧兆榮：唔好似我咁後悔莫及

    你可能感興趣

    【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
    10:46 2020/11/23
    【現代韋小寶】鄧兆尊無意生育寧當繼父　一個原因不想再有第4個女友
    【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
    18:41 2021/02/09
    【齊人之福】鄧兆尊付150萬家用照顧3女友　有前港姐問價3萬月薪求兆尊包養
    【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　
    11:20 2021/04/11
    【日日媽媽聲】余安安+袁詠儀「公審」花心男　享齊人之福鄧兆尊：我好尊重女人　
    鄧兆尊 娛樂人物職業 娛樂機構 娛樂行業 YouTube

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（10月16日 時間08:05）
    急症室最長等候時間（10月16日 時間08:05）