【消委會】5類植物奶中豆奶平均蛋白質含量最高　飲125杯椰子奶等同1杯低脂奶鈣含量

▲ 消委會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶。（消委會提供）

植物奶雖然種類繁多，但在營養角度而言，卻未必能完全取代牛奶。消委會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶，發現若無添加營養，不論鈣或蛋白質，椰子奶含量最低，分別飲用約125杯和34杯才能攝取與1杯低脂奶相同的營養值，5類植物奶中僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較高。

消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶、以及椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎$1至$8.5，最高與最低相差達7.5倍。當中有19款樣本總評獲得4分或以上，反映不論平貴也有好選擇。

豆奶平均蛋白質含量最高 椰子奶米奶最遜色

以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶（0.1克至0.66克），平均含量最低為椰子奶（0.1克）和米奶（0.19克）。有6款豆奶樣本的蛋白質含量達每100毫升3.4克至4.92克，較低脂奶更高（約3.37克）。飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，若以椰子奶攝取同等份量的蛋白質，更需飲用約34杯。

飲用「高鈣」植物奶未必能攝取足夠鈣

樣本中有23款沒有額外添加鈣，以每100毫升計，其鈣含量介乎2.55毫克至76.12毫克，遠低於低脂奶的鈣含量（125毫克）。以無添加鈣樣本的平均含量計算，若要攝取1杯低脂奶所能提供的鈣，需飲用約6杯豆奶或7杯杏仁奶、約22杯米奶、33杯燕麥奶，或約125杯椰子奶。椰子奶及豆奶樣本的售價普遍較低，每100毫升的平均售價分別為$2.5和$2.4，燕麥奶則較貴，最便宜的樣本每100毫升近$3，平均售價則為$3.9。

逾6成豆奶樣本驗出鎳

除了營養成分外，是次亦檢測樣本的金屬污染物含量。食物普遍含有來自環境的微量金屬污染物，而大豆、燕麥片等的天然鎳含量較高。雖然目前未有證據顯示攝入鎳會對人體健康構成風險，惟對鎳敏感的人士，進食含鎳的食物可能會引致系統性接觸性皮膚炎。10款樣本檢出鎳，包括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23毫克至1.08毫克。1個60公斤成年人每天飲用3杯鎳含量最高的樣本，才會達其訂定的每日可容忍攝入量（0.78毫克）。

總括而言，若消費者希望以植物奶代替牛奶，宜細閱營養標籤及根據身體攝入量需要，選擇適合的營養增強產品，同時從其他膳食中攝取足夠的蛋白質、鈣及不同維他命。

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記者：黃穎津