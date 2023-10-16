  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 11:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消委會測試】29款朱古力全部檢出重金屬鎘　14款總評5星安全朱古力名單

食用安全 10:49 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

消委會14款總評5星安全朱古力名單。

朱古力是很多人最愛的零食，消委會近日搜購市面29款朱古力樣本，測試重金屬、可可、脂肪、糖分等含量，當中有14款樣本獲得5星滿分總評。

最新影片：

童學園
【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

消委會在不同零售店選購了29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等；牛奶朱古力樣本售價由每包$10至$158不等。

消委會測試29款樣本的重金屬鎘、砷和鉛、污染物多環芳香烴、抗氧化劑、營養素含量、可可脂、可可鹼和咖啡因含量。

當中全部樣本均檢出重金屬鎘，如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟。20款黑朱古力的鎘含量由每公斤0.039毫克至 0.937 毫克，相差達23倍。最高的1款樣本，鎘含量達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。

而全部牛奶朱古力樣本的鎘含量均符合歐盟上限，其檢出量由每公斤0.009毫克至0.092毫克，相差 9.2 倍。

另外，23款朱古力樣本檢出可能具致癌性的「多環芳香烴」（PAH），包括15款黑朱古力樣本及8款牛奶朱古力樣本。當中5款黑朱古力樣本及3款牛奶朱古力樣本檢出苯並[a]芘，檢出量由每公斤0.3微克至0.6微克，沒有超出歐盟設定的限量。

14款5星滿分名單

在全部29款朱古力樣本中，以下14款朱古力均獲得5星滿分總評，點擊下圖即看名單：

點擊圖片放大
+12
+11

食用朱古力小貼士

消委會提醒，選購和進食朱古力時可參考以下建議：

  • 朱古力可以成為健康飲食的一部分，但不宜經常食用。
  • 每周朱古力的攝取量應限制在100克以下。
  • 應選擇可可含量較高（如>70%）的黑朱古力，以攝取有益健康的多酚類化合物。一般來說，可可含量百分比越高，多酚就愈多，糖也愈少。
  • 留意營養標籤。
  • 宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
19:20 2023/10/12
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
17:31 2023/09/22
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
【超市大搜查】1支無糖樽裝茶含N種添加劑　50款樽裝茶添加劑數量大比拼
18:47 2023/09/19
【超市大搜查】1支無糖樽裝茶含N種添加劑　50款樽裝茶添加劑數量大比拼

你可能感興趣

【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
19:20 2023/10/12
【超市大搜查】6種人造色素或損專注力致ADHD　盤點26款不含邪惡色素袋裝啫喱
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
17:31 2023/09/22
【超市大搜查】6種色素或損專注力致ADHD　盤點35款不含色素杯裝啫喱
【超市大搜查】1支無糖樽裝茶含N種添加劑　50款樽裝茶添加劑數量大比拼
18:47 2023/09/19
【超市大搜查】1支無糖樽裝茶含N種添加劑　50款樽裝茶添加劑數量大比拼
健康問題 食用安全 消委會 朱古力 零食

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月16日 時間08:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間08:05）