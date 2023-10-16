【消委會測試】29款朱古力全部檢出重金屬鎘　14款總評5星安全朱古力名單

▲ 消委會14款總評5星安全朱古力名單。

朱古力是很多人最愛的零食，消委會近日搜購市面29款朱古力樣本，測試重金屬、可可、脂肪、糖分等含量，當中有14款樣本獲得5星滿分總評。

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消委會在不同零售店選購了29款朱古力樣本，包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等；牛奶朱古力樣本售價由每包$10至$158不等。

消委會測試29款樣本的重金屬鎘、砷和鉛、污染物多環芳香烴、抗氧化劑、營養素含量、可可脂、可可鹼和咖啡因含量。

當中全部樣本均檢出重金屬鎘，如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟。20款黑朱古力的鎘含量由每公斤0.039毫克至 0.937 毫克，相差達23倍。最高的1款樣本，鎘含量達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。

而全部牛奶朱古力樣本的鎘含量均符合歐盟上限，其檢出量由每公斤0.009毫克至0.092毫克，相差 9.2 倍。

另外，23款朱古力樣本檢出可能具致癌性的「多環芳香烴」（PAH），包括15款黑朱古力樣本及8款牛奶朱古力樣本。當中5款黑朱古力樣本及3款牛奶朱古力樣本檢出苯並[a]芘，檢出量由每公斤0.3微克至0.6微克，沒有超出歐盟設定的限量。

14款5星滿分名單

在全部29款朱古力樣本中，以下14款朱古力均獲得5星滿分總評，點擊下圖即看名單：

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食用朱古力小貼士

消委會提醒，選購和進食朱古力時可參考以下建議：

朱古力可以成為健康飲食的一部分，但不宜經常食用。

每周朱古力的攝取量應限制在100克以下。

應選擇可可含量較高（如>70%）的黑朱古力，以攝取有益健康的多酚類化合物。一般來說，可可含量百分比越高，多酚就愈多，糖也愈少。

留意營養標籤。

宜選擇成分較簡單及較少添加物的朱古力。

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責任編輯：沈佩珊