【消委會】29款朱古力逾9成高糖  1款重金屬鎘超標可損害腎臟

▲ 消委會測試29款朱古力逾9成高糖，1款重金屬鎘超標可損害腎臟。（消委會圖片）

消費者委員會測試了20款黑朱古力樣本及9款牛奶朱古力樣本，發現27款樣本屬高糖食物，而牛奶朱古力的平均含量較黑朱古力高90.8%。而黑朱古力檢出的平均總脂肪含量則較牛奶朱古力高28.5%。部分樣本所檢出的糖含量或總脂肪含量，均與其營養標籤所標示存在明顯差異，生產商應盡快改善產品營養標籤的準確性。此外，1款樣本檢出的重金屬鎘含量超出歐盟規定的上限，如長期進食鎘含量高的食物，可能會損害腎臟。消委會提醒消費者，食用朱古力要適可而止，以成人為例每星期不應食用超過100克。

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29款朱古力樣本包括20款黑朱古力及9款牛奶朱古力。黑朱古力樣本售價由每包$28.8至$160不等，當中19款有標示重量的樣本，平均每10克的售價由$2.9至$32，相差約10倍。另「Royce」Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%（20粒裝）沒有標示重量，平均每粒$3。牛奶朱古力樣本售價由每包$10至$158不等，平均每10克的 售價由$1至$7.5，相差約6.5倍。售價最低的黑朱古力「Lindt」樣本，總評獲5分，而售價最高的「Amedei」Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%則只有2分，反映價格與產品質素沒有必然關係。

1款樣本檢出的重金屬鎘含量超出歐盟規定的上限，但目前香港並沒有專門針對朱古力食品重金屬鎘含量的法例，是次測試參考歐盟規例2023/915為不同可可含量以百分率計算的朱古力所設定的不同鎘含量上限。

20款黑朱古力樣本檢出的鎘含量由每公斤0.039毫克至0.937毫克，相差達23倍。當中最高的「Amedei」含量最高，達每公斤0.937毫克，超出歐盟規定的上限17.1%。全部牛奶朱古力樣本的鎘含量均符合歐盟上限，其檢出量由每公斤0.009毫克至0.092毫克，相差9.2倍。

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9成朱古力樣本高糖

20款黑朱古力樣本檢出的糖含量由沒有檢出至每100克36克，當中有「Royce」 Pure Chocolate - Mild Bitter Cacao 80%、「Galler」 Dark Chocolate 70% Cocoa 和「Food Nation」 Dark Chocolate 72% Organic Dark Chocolate的檢出量比其營養標籤所標示的數值高出逾20%。至於9款牛奶朱古力樣本檢出的糖含量由每100克46克至60.5克。除了「Choklad Ljus」 Milk Chocolate （UTZ Certified）營養標籤上的數字模糊不清，無法比較之外，其餘樣本檢出的糖含量，沒有比其營養標籤標示的高出逾20%的容忍限。

測試又發現，牛奶朱古力的糖含量普遍較黑朱古力高。以每100克計算，牛奶朱古力平均含53.8克，較18款有添加糖的黑朱古力樣本（每100克含28.2克糖）高出約90.8%。以糖含量最高的黑朱古力樣本（每100克含36克糖）為例及假設全部為游離糖，進食50克會攝取18克游離糖，相等於世衞建議每日攝取2,000千卡能量的成人每日糖攝入限量的36%。

比利時「Millésime」樣本脂肪量最高 飽和脂肪檢出量高於標示逾倍

至於總脂肪含量，20款黑朱古力樣本的檢出量為每100克35.2克至50.7克，而飽和脂肪含量則由22.4克至32.1克。當中「Millésime」Chocolat Équateur Noir 70%（70% Cocoa Dark Chocolate Ecuador）樣本，不論總脂肪含量或飽和脂肪含量均為全部樣本中之最高，總脂肪檢出41.23克、飽和脂肪則是14克，與其營養標籤所標示數值遠高23%及129.3%。另外有2款黑朱古力樣本「Domori」Cacao Criollo 70% Porcelana Dark Chocolate和「Lucullus」73% Dark Chocolate Bar 檢出的飽和脂肪含量亦同樣比其營養標籤所標示的高出逾2成，超出食安中心規定的容忍限。

整體來說，黑朱古力樣本的平均總脂肪含量較牛奶朱古力高，每100克平均含42.8克，較牛奶朱古力樣本（每100克含33.3克）高28.5%。然而，沒有黑朱古力樣本檢出反式脂肪，而牛奶朱古力則有2款分別檢出每100克0.1克及0.2克反式脂肪。以總脂肪含量最高的樣本（每100克含50.7克）為例，進食50克已經攝取約25.35克脂肪，相等於世衞建議每日攝取2,000千卡能量的成人每日脂肪攝入限量的38%。

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責任編輯：陳麗娜