【動作巨星】布斯韋利士失去語言及閱讀能力　老友無奈：他不再開口說話

80、90年代荷李活動作片巨星布斯韋利士（Bruce Willis）在去年3月被家人宣布患上「失語症」（Aphasia），並息影專心養病。

到今年2月，其家人對外確認布斯韋利士罹患「額顳葉認知障礙症」，而在3月，其妻子Emma Heming和前妻狄美摩亞（Demi Moore）上載齊為布斯韋利士慶祝生日的短片，片中的他依然活力充沛。

布斯韋利士家人一直陪伴他外，昔日的工作拍檔也有前往探望，比如布斯的成名劇集《雙面嬌娃》（Moonlighting）主創人Glenn Gordon Caron。

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失去閱讀能力

自布斯韋利士被診斷患病後，Glenn Gordon Caron每個月最少探望老友一次，而他在交流中感覺到對方仍辨識到他是誰，說：「我的感覺是，在見面的最初1至3分鐘，他知道我是誰。他完全不再是開口說話的人；他曾經是位如飢似渴的閱讀者，但他現在已不能再閱讀。現在，所有這些關於語言、說話上的技巧，對他來說都無法再用，但他仍然是Bruce。」

彼此認識約40年，Glenn Gordon Caron稱：「我非常努力地想留在他的生活中。他是一個非凡的人。如果你曾和布斯韋利士相處過，你會發現，沒有人比他更有更懂得生活樂趣，而正是他的疾病如此令你驚訝的原因。他熱愛生活，很喜歡每天早上醒來，努力地讓生活過得充實。」

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演出無數經典電影

現年67歲的布斯韋利士在1980年代演電視節目《兼職》（Moonlighting）出道，在1988年憑電影《虎膽龍威》（Die Hard）奠定動作巨星地位，之後名作包括《絕世天劫》（Armageddon）、《第五元素》（The Fifth Elements）、《罪惡城》（Sin City）、《猛火爆》（RED）等，與史泰龍（Sylvester Stallone）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）鼎足而三。

除演出動作片外，他主演的《鬼眼》（The Sixth Sense）、《危險人物》（Pulp Fiction）皆為經典電影。

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