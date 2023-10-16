【癌症殺手】女主管工作長期高壓　乳房摸到硬塊＋出現2症狀揭患乳癌末期【附乳癌症狀】

▲ 女主管工作長期高壓，乳房摸到硬塊＋出現2症狀揭患乳癌末期。

乳房出現異狀有可能是患癌警號。台灣一名57歲女子，2年前摸到右乳房有硬塊長達半年之久，直至乳頭出現分泌物，且產生異味，才到醫院就醫。結果檢查發現，其乳房有5cm大的腫瘤，確診罹患乳癌第四期，所幸治療18個月後成功消滅乳癌細胞。

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綜合台媒報道，57歲張小姐於新竹科學園區擔任主管職務，長期處於高壓工作環境，2年前摸到右乳房有硬塊，但一直拖延未就醫，直至乳頭出現分泌物且產生異味，並前往醫院檢查。

台灣烏日林新醫院乳房外科醫師吳玉婷表示，根據統計，約有15%至20%左右的乳癌患者屬於「HER2陽性」。張小姐在轉用了數次標靶藥物後，經過６次治療後腫瘤已軟化，觸摸不到硬塊，雖然超聲波檢查仍然照到腫瘤，但無法確定癌細胞是否存在，最後在完成8次療程後，張小姐再接受手術。

手術切除了部分乳房及前哨淋巴結，將最後1.3厘米的腫瘤病灶完整移除，並進行微創真空抽吸，針對所有乳房超聲波仍看得到有腫瘤的地方都做了微創切除。手術後經病理詳細切片報告，確認全部乳癌細胞都已消除，而張小姐體內亦再無任何乳癌細胞。

乳癌初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾接受TOPick訪問，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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李慧妍表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌風險因素

而臨床腫瘤科專科醫生丘德芬亦曾指出，女性如帶有遺傳性BRCA基因突變，會增加患上乳癌風險，他提醒年屆40歲、有乳癌家族病史的女性應定期接受檢查，若知道自己帶有BRCA基因突變，應更加警惕。而除了遺傳性因素，肥胖、高熱量飲食、服用過多女性荷爾蒙藥物，如避孕丸等，都有機會增加患上乳癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣