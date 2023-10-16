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不滿遭吳浩康老婆郭思琳公審　鍾達茵借雷有輝反擊：唔知Pat哥老婆會唔會公審我呢

娛樂 11:51 2023/10/16

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

鍾達茵連番出po向郭思琳大反擊。　

吳浩康（Deep）去年3月初宣布與「格鬥女神」郭思琳（Margiela）閃婚，婚後誕下兒子「撑撑」，二人不時在社交平台分享一家三口的生活照，吳浩康由浪子變成好老公兼爸爸，一洗昔日花弗形象。

可是，上月底突然爆出婚變傳聞，郭思琳因拍攝全家福事件，在網上爆seed公審老公，後來又爆與老公分房且睡約一年，惹來婚姻亮紅燈疑雲。雖然其後否認婚變，解釋只是當日去影樓影相「拎咗好多嘢」，又指是兒子「撑撑」錯手發文，才引起誤會。

太太鬧丈夫吳浩康「玩失蹤」傳婚變　郭思琳透露夫妻分房瞓已1年

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「掛住你」前傳

豈料相隔一個星期多，郭思琳又再於網上公審老公。事緣吳浩康與女歌手鍾達茵在Facebook開直播演唱，期間吳浩康說要去廁所，鍾達茵笑說：「你真係要慢慢去，因為我會掛住你，擔心你...」

結果一句「掛住你」焫㷫郭思琳，觸動肝火在網上公審對方，指吳浩康凌晨時份「孤男寡女去間無人嘅餐廳敍舊」，更點名公審鍾達茵：「借問聲我老公喺自己公司去廁所有咩需要擔心？」

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    連番出po反擊

    相隔一星期，鍾達茵連番出post向郭思琳來個大反擊，她先上載與歌手雷有輝的影片，片中向對方說：「Pat哥，我好掛住你喎！」、「吓，你咁樣走咗，我會擔心你㗎喎。」還配上留言字句：「我咁樣同Pat哥講『掛住佢』同『擔心佢』，唔知Pat哥老婆會唔會公審我呢？」

    其後，她轉發與友人聚會的照片，刻意配上「掛住你」的字眼，還自揭有男朋友：「點解要公然咁同人哋女朋友講埋啲咁嘅嘢？」明顯向郭思琳當日的「公審」挑機，句句有骨！

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    撰文 : TOPick柴犬出動

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