【裝修收費】除甲醛及清潔收費差異達5倍　光觸媒去甲醛未必有效

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消委會收集市面23間提供家居除甲醛、或裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現收費計算方法各有不同，收費差距亦頗大，由$1,202至$7,000不等，差異高達5倍。

消委會稱，甲醛是無色氣體，具揮發性、帶有刺激性氣味，多年前已被國際癌症研究機構歸類為患癌物質。新製成的木製產品如地板、家具，以及部分布料，都有機會釋出較高濃度的甲醛。高濃度甲醛會刺激眼睛、鼻腔和呼吸道，導致眼睛紅腫、流淚、喉嚨癢或疼痛，甚至引起呼吸困難和引發過敏反應。長期曝露於中等濃度甲醛的環境下，亦可能加劇氣喘症狀。

17間提供除甲醛服務的公司，都是按單位面積及／或家具數量列明總收費，收費由$800起；另有3間公司按每平方呎收費，由每平方呎$2至$7不等。有部分公司列明設有最低消費（介乎$1,400至$3,000不等），不同公司收費差異頗大，以實用面積601平方呎至800呎單位為例，各公司的基本收費由最低約$1,202至最高$7,000，相差接近5倍。

公司在上門進行除甲醛服務之前，一般都會先到單位量度甲醛水平。是次調查的23間公司，其中4間免收檢測費，當中1間表示若要到離島等偏遠地區提供服務則需收取$1,000檢測費，其餘19間則收取$500起或每平方呎$1.5起的檢測費。有11間表示顧客若決定使用其服務，檢測費可在除甲醛服務費中扣除。另外有6間公司會向顧客提供其他優惠，例如全單或檢測費折扣、現金回贈等。

普遍採用「光觸媒」除甲醛

是次調查的公司較普遍採用「光觸媒」及「無光觸媒」製劑，作為除甲醛劑。光觸媒材料利用光催化劑配合光照，產生光催化分解作用，藉以分解甲醛和其他揮發性有機化合物，現時最廣泛應用的光觸媒材料為二氧化鈦（TiO2）。

當有適當和足夠強度的光線照射這些光觸媒材料時，會產生活性氧化合物，並與吸附於材料表面的空氣污染物產生化學反應，從而將空氣污染物轉化成水和二氧化碳。然而假如欠缺適當和足夠的光線照射，相關催化劑作用有限。

此外，在揮發性有機化合物的濃度較低的環境下，降解速度亦會大幅下降。相反，若氧化反應未完成，有機會衍生出比原本揮發性有機化合物更為有害的物質，例如被轉化並二次形成為甲醛，亦有可能轉化成刺鼻、刺激眼睛及黏膜、且同樣具致癌性的乙醛。

有生物及化學科技專家表示，即使完成了整個去甲醛程序，甲醛仍然會持續地從傢俬或油漆釋出，並可能在室內積累至有害濃度，消費者要多加留意，保持室內空氣流通。

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責任編輯：吳卓峰