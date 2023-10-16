【幼稚園】朋友子女均讀私立國際幼稚園　家長苦惱如何揀校：免費係咪咁差？

▲ 家長苦惱應如何為小朋友揀幼稚園。

不少幼稚園陸續接受K1報名，並於11、12月進行面試，除了獲政府資助的免費幼稚園，亦有不少私立幼稚園深受家長歡迎。有家長就因身邊朋友的孩子大多讀私立幼稚園，苦惱是否應讓自己的孩子入讀，在社交平台發文請教，引發其他家長討論。

有家長在facebook群組「香港幼兒園幼稚園情報分享交流組」發帖，向其他家長請教，他問及參與免費幼稚園計劃的學校是否很差，因身邊朋友的子女大多就讀私立或國際幼稚園，他自問有能力負擔私校學費，但就苦惱幼稚園是否需要花如此大筆學費。

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帖文引來不少家長熱烈討論，有人認為學前教育很重要，不只是學習知識，而是幫小朋友建立屬於自己的世界觀，是孩子首次離開屋企接觸的人事物，因此希望孩子能在優質的環境，有好的老師和品流相對簡單的同學，免費幼稚園多數在屋邨地方，而私幼選擇較多，可以有大戶外遊樂場、有沙池、水池等，課程亦較為有彈性，

有啲野，唔係錢可以衡量。睇你嘅要求係點，同時卷幼俾唔俾到。

另有人認為，要視乎家長將來想小朋友讀官津小學還是直資私小，如果打算讀官津、對學術不太緊張，讀免費幼稚園也沒問題。不過若是考直資或私小，免費幼稚園或會較輸蝕。

有家長分享，自己小朋友由私校轉到免費幼稚園，主要是因為中文言語遲緩，較同齡差2歲，而私校用英語教學，無助孩子學廣東話，因此應言語治療師要求轉到免費幼稚園，加上孩子規矩和進食較差，轉到新校後支援反而較好。

有人認為家長可按自己的能力決定小朋友讀甚麼學校，即使免費幼稚園也可以教出好孩子，而且若上半日制課程，每日只有3小時在學校，「學校係其次，最緊要家長身教」。有家長以住公屋及私樓作比喻，「私樓同公屋分別，大家都係住人，睇你要求同負擔到幾多，冇話住公屋唔可以出人頭地，調返轉都係一樣」、「唔好同人比較，其實好多家長都未必係名幼/私幼畢業。最重要係你小朋友對學校嘅投入程度，開心上學自然就會對學習容易吸收」。

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責任編輯：林愛娜