【天氣報告】熱帶氣旋或於南海中部生成　冷鋒本周後期抵達華南

▲ 熱帶氣旋或於南海中部生成，冷鋒本周後期抵達華南。（資料圖片）

天文台表示，一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。同時，位於南海中部的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。今日（16日）大致多雲。下午短暫時間有陽光，晚上有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風。

一股達強風程度的東北季候風會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區風勢頗大。同時，現時位於南海中部的低壓區會移向海南島一帶並可能逐漸發展，與其相關的雨帶會在本周中後期影響廣東沿岸。預料一道冷鋒會在本周後期抵達華南，該區氣溫下降。

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從衛星雲圖可以看到，南海中部與低壓區相關的對流雲團，正為該區帶來不穩定天氣。現時南海中部的垂直風切變較弱，一些全球電腦模式預測未來兩三天可能有熱帶氣旋在該區生成。然而，該區的熱帶氣旋潛熱不高，未必有利熱帶氣旋顯著增強。

▲ 10月15日上午8時的衛星雲圖。

本周華南沿岸的天氣將取決於該低壓區的發展及其與東北季候風的配合。現時電腦模式的預測主要有以下兩個情境。情境一預測低壓區在未來兩三天移向海南島一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，與其相關的雨帶會在本周中後期影響廣東沿岸。另一情境則預料低壓區發展不顯著，但環流相對廣闊，與其相關的暖濕氣流在華南沿岸與東北季候風相遇而匯聚，因而帶來較頻密降雨。

▲ 低壓區發展的可能情境。圖為電腦模式預測10月19日早上8時的天氣圖和過去二十四小時雨量。

天文台正在試行的人工智能天氣預報模式「盤古」的結果現時較為接近情境二。此外，現時尚有個別模式預測該低壓區未能發展為熱帶氣旋，屆時中國東南部會主要受東北季候風影響，天氣較為穩定。不論是情境一或二，未來數日廣東沿岸風勢頗大，有幾陣雨，星期三及星期四雨勢較為頻密。

▲ 人工智能天氣預報模式「盤古」預測10月19日早上8時的天氣圖。

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記者：黃穎津