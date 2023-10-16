【香港小姐】郭珮文穿小背心展亮眼事業線　憑驕人身材成宅男女神【多圖】

▲ 好索！

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）憑住驕人身材一直人氣高企，成為網民的關注對象，每次一甫相都會令大家紛紛畀Like！

大派軍糧

日前Juliana又再次分享美照派福利，相中可見，她穿上小背心上陣，大晒亮眼事業線，之後又擺出多個甫士晒出美背，吸睛度爆燈，認真冇得輸！

其實Juliana每次分享的美照也不會令人失望，難怪大家非常期待她的相片！

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美好身材靠3招

早前有網民在社交平台留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕，平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」

Juliana回覆表示：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。」

至於在飲食方面，她說：「飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」

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