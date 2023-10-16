【畢業薪酬】畢業生期望月薪升至2.5萬　最多人打算投身金融服務業

▲ 畢業生期望月薪升至2.5萬。

本港大型求職平台CTgoodjobs在本年第三季透過網上問卷形式，進行《2023年畢業生薪酬及就業調查》。調查發現，畢業生的期望薪酬為每月港幣24,838元，比去年升約20%；而僱主願意支付的薪酬為每月港幣17,293元，比去年稍升5%，雙方期望落差高達港幣7,545元。

若以各大院校比較，香港教育大學畢業生期望薪酬最高，為每月港幣28,333元。第二是香港理工大學畢業生，平均期望每月港幣27,464元。從僱主的角度看，企業願意給予香港科技大學畢業生最高薪酬，為港幣18,538元，其次是香港大學畢業生（港幣17,991元）。

根據調查數據，最多受訪畢業生打算投身「銀行/保險/證券/金融」，比率達15.6%，其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。至於去年最受歡迎的「資訊科技/電子商務」行業，今年三甲不入，僅有8.2%受訪者選擇。至於最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔整體8.5%，緊隨其後的是Google（6.0%）、HSBC（3.1%）及Apple（2.9%），可見大型企業或機構較吸引畢業生。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清認為香港金融服務業前景可期，隨着亞洲對可持續金融和綠色投資產品日益成長的需求，金融機構不止提供傳統財務職位，許多新興職業如合規主任、洗錢報告主任、ESG分析師、碳排放交易員等應運而生，不同學系的畢業生都可找到合適的崗位，出路廣闊。

她補充，CTgoodjobs 作為擁有最多銀行及金融業職位空缺的本地求職平台，留意到越來越多銀行推出管理培訓生（Management trainee）計劃及招聘日，職位不限商科學生申請，反映行業求賢若渴。

調查亦反映Z世代注重工作與生活的平衡，有20%受訪畢業生打算完成學業後尋找兼職工作，較去年大大提升12.6%。畢業生（40.1%）及僱主（70.9%）一致認為年終獎金是最吸引的員工福利。亦有逾4成（39.0%）畢業生希望企業實行4天工作周，但只得約2成（19.1%）僱主認為此政策吸引，差距接近一倍。反之，約6成僱主（61.0%）認為特別假期政策吸引，如生日假、生理假、結婚假、恩恤假等吸引，但僅有16.9%畢業生贊同。

社會復常，僱主對招聘的信心亦增強，平均有5.9分，較去年微升0.28分。有65%的受訪僱主有意在未來6個月內招聘畢業生，全職工作佔87.2%，合約工及兼職分別有5.7%及5.0%。最令僱主對招聘感擔心的原因是薪酬、福利不夠吸引（65.0%），緊接是本地人才不足（61.3%）及年輕人有移民的想法（50.2%）。

王清認為，政府近來積極優化人才輸入計劃及擴大人才清單，對刺激本地就業有一定幫助。她建議僱主多收集員工的意見，了解他們期望的薪酬待遇、福利政策及工作模式，以制定個人化的人力資源策略，吸引及留住人才。

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記者：黃穎津