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【張氏一家】張致恒「四年抱四」養唔掂？　雯雯深夜發文求助：急需賺快錢

娛樂 11:52 2023/10/16

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張致恒（Steven）的太太雯雯又呻無錢用。

張致恒（Steven）於8月底第四度榮升人父 ，之後進行結紥手術的他似立定決心承擔養家責任，不過今日（10月16日）張致恒的太太於IG公開求助，似乎張氏一家再度陷入財困。

深夜時分，雯雯於IG限時動態連出兩帖文，分別寫道：「能夠最快賺到錢嘅工作，歡迎搵我」和「急需賺快錢，救命」，向網友和客戶「求救」！

【張氏一家】張致恒結紥後湊3子迫地鐵　網民改觀力讚有承擔：好有父愛

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【張氏一家】張致恒開直播交代完成結紮 　解答網民迷思否認手術獲贊助

曾大鬧張致恒唔畀家用

事實上張氏一家多度陷財困，雯雯曾公開大駡張致恒沒有給予家用，兒子無錢搭車返學要被迫請假。今年六月，雯雯於IG限時動態撰文「求助」，她謂急需2至3萬元的生活費。

當時有網民問雯雯：「你最想要什麼？」她直說：「世界好現實，目前一定係金錢。」問到為養家會否考慮做直播帶貨或KOL，雯雯說：「有人願意搵我，只要有錢我咩都會試。」當中某網民建議搵社福幫手或申請綜援，雯雯即解釋：「每個人都有佢難處嘅，並唔係咁簡單。」

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張致恒決心洗底

至於張致恒似乎決心做個好爸爸，今年7月，他被發現於天水圍某小食店打工，只見他落力做足本份招呼客人，而全間店舖只得他一人，可算是「一腳踢」。此外，張致恒從事派傳單的工作，8月份他於IG寫道：「今天接受新鮮的工作派傳單，努力搵奶粉錢呀！」。

日前張致恒被影到「一打三」湊著3名兒子搭地鐵，車廂內非常擠迫，網民發文取笑他是「紮咗的男人」，反被其他網民一面倒圍剿，並為他抱不平，讚他是一個肯負責任的爸爸。

雖然張致恒努力「炒散」賺錢養家兼努力洗底，似乎未能應付一家六口的開支。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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