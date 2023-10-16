【令人心痛】疑讀書壓力24小時內兩宗大學生輕生　教育心理學家分享5個減壓妙法

▲ 身體健康外，心靈健康都好重要！

開學一個多月，本港已經有兩宗大學生輕生，上周四(12日)一名姓王（19歲）中大內地生，於中大何善衡工程學大樓通往蒙民偉工程學大樓一行人天橋墮下，重傷倒臥在約12米下的山坡草叢，送院後不治，相隔不足24小時，上周五(13日)港大的尖子男生反鎖在柴灣住所房間，用膠袋笠頭吸氦氣輕生，據知他性格內向，疑入學後未能適應環境的轉變。

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對於不足24小時，兩宗大學生選擇結束生命，註冊教育心理學家李穎昕(Michelle)非常憂心情況，她指DSE雖然都是很大壓力的一件事情，但升到大學都有很多事情要適應，尤其是大學沒有太多支援，沒有老師監管讀書，其實會有另外壓力發生，當然環境本身就很有競爭性，去到大學有這個困難是很正常，其次是內在因素，因為對自我要求過高，「學生可以想一想為何自己這麼大壓力？是因為未適應？」Michelle表示曾經有個個案就是我一定要攞A，或者要拿到某一水平GPA，令到自己好大壓力。

兩宗輕生個案均是出現在青少年的階段，對此專家Michelle指出可以從兩方面，生理及心理上分析：

心理上，青少年階段是發展我們的自我形象階段，這個位置像大人又像小朋友，又未必完全知道自己的情況，容易令自己迷失或者覺得很難融入社交圈子，自我形象較低，但幫自己的方法又未必成熟，容易很有一些情緒上的困難。而青春期容易受同輩壓力所影響，好想有歸屬感有自己的社交圈子，跟家人亦容易出現衝突，讀書壓力大，完成DSE有一些轉變，由中學轉到大學特別具挑戰性。

而生理上，15-19歲這個年齡層面對比較多的挑戰，容易抑鬱、焦慮的症狀，原因是本身青春期荷爾蒙身體轉變，情緒反覆，搖擺不定，容易影響情緒。

出現以下5種身體反應要留意自己的情緒問題:

1.失眠

2.沒有胃口

3.經常覺得疲倦

4.行為方面想退縮，不想工作，無精打彩

5.情緒低落

如何減低壓力?

Michelle表示學生可以從5方面減低壓力:

1.覺得自己的時間管理比較差

讀大學現在沒有人監管，我可能要問身邊人如何做好時間管理，內在就是可以反思自己的思維，努力去改善或尋求幫助。

2.太多功課，如何處理？

可以跟講師、教授傾訴，可否延期遲點才交，或者見輔導，很多大學對於有情緒病、特殊教育需要、都很積極去支援，只要開口問，附近就有資源去幫助你，當然可以跟朋友傾訴。

3.相信可以改變

壓力可能未必再是父母或者老師給，可能是從小接觸或者社會上灌輸，連帶自己都相信了，要知道這些是可以改變，對自己的期望是可以改變及調節，去到不同環境或身體狀況應該要調節。

4.調節自我期望

留意自己的症狀，如果身體、情緒、行為都出現問題，要停一停自己反思，是否對自己期望過高，是否是全班之中落後，對自己失望，是什麼令到自己辛苦?亦都需要評估自己的程度去到什麼位置，需要找幫手嗎?愈早找人幫助，通常需要支援愈小，如果我們令雪球滾大，反而更難去處理。有時我們都很難察覺我們自己的自我期望太高，亦都可以找朋友傾訴，問老師，對自己的期望是否過高？

5.找興趣滋養自己

增加自己的社交網絡，如果學校認識不到朋友，其實還有很多地方可以認識朋友。同正面思維去平衡自己生活壓力，如果人生只有讀書，讀書就有大壓力，人相對就會很容易在壓力之下，除了讀書外，有其他興趣滋養自己，令自己休息，生活就會平衡。

家人朋友宜陪伴聆聽

如果察覺到學生情緒受困，李穎昕表示，

朋輩同家人都好應該嘗試去了解，但不要給太多意見，一開始可能只是聆聽，因為陪伴聆聽療效已經很高，可以問對方，有什麼我做了你會舒服一點?有什麼我們可以一齊做?我們不要逼他一定要做某些東西，如果對方接受性高，才給建議，最重要是陪伴，不要在過程中給壓力或逼迫他們。

擔心前途就業問題解決方法

大學生除了讀書、交友壓力外，有時都會擔心就業前途問題，對此Michelle就指，可以用問卷或心理測驗了解自己:「擔心自己前途及就業問題，是非常正常，而且這是一件好事，你會關心自己，跟壓力一樣，本身可以是推動力，但太多就會影響情緒，所以只需要調節自己關心及擔心的程度。」

Michelle續說:「具有專業資格輔導員，教育心理學家，他們都可以幫你們找到自己的路向及方向，網上現在都多了很多平台及資源，例如心理測驗、職業性向測驗，都可以幫到學生找到自己適合的職業，與其擔心不如自己去找答案，可能即刻上網做一份問卷，都可以給學生一些建議，記得條條大道通羅馬，行行出狀元，讀書成績唔好，肥佬咗，不是一條絕路，一定有其他可以繼續行，或者走不同的路，可能更適合自己。」

Michelle還分享了美國心理學會10個抗逆力強的要素:

1.建立良好的支持系統 (Support system)

• 與家人和朋友有一個好的關係

• 接受他人的幫忙

• 參與義工或服務工作

• 加入信仰團體

2.避免把危機視為不可克服的困難 (Flexibility)

• 正面地理解和處理困難

• 向前看

• 從困難中學習

3.接受轉變是人生的一部分 (Accept changes)

• 目標要因環境而調較

• 接納有些環境是現在不能改變的

4.不停向你目標前進 (Pursuit Goal)

• 為自己定下可行的目標

• 不斷做一些可幫助你達成目標的事

5.作出決定性的行動 (Face challenges)

• 不要逃避困難

• 學習在困難中作決定並行出來

6.找尋自我探索／發展的機會 (Self development)

• 在困境中成長

• 增強自信

• 與朋友及家人建立更密切的關係

7.培養一個正面的自己看法 (Positive self)

• 增強對自己的信心

• 信任自己的直覺

8.適當地去看事物 (Look far)

• 有更廣闊和長遠的視野

9.對將來有盼望 (Hopefulness)

• 多想像自己想要的，而不是擔心自己恐懼的事

• 正面的期望能幫助自己對生命樂觀

10.好好照顧自己 (Caring for self)

• 注意自己的需要和感受

• 多參與自己喜歡做的事



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記者:陳麗薇