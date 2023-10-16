【彩虹飲食法】7色彩虹食法助抗衰老　橙黃色食物可防癌護目

▲ 7色彩虹食法助抗衰老，橙黃色食物可防癌護目。

日常飲食跟健康息息相關，外國就流行「Rainbow Diet彩虹飲食概念」，亦即是以進食7色蔬果五穀食物，來吸收多元營養素，藉以提升個人免疫力，以及進一步抗氧化和抗衰老於未然。

最新影片：

香港復康會適健中心註冊護士何慧嫦曾表示，Rainbow Diet歸類的顏色食物選擇，一般是按紅、橙黃、綠、藍紫及白色，各有不同營養攝取重點；與「彩虹七色」的紅橙黃綠青藍紫有些許分別。

以下是不同顏色代表食物：

紅色

代表食物：士多啤梨、車厘子、紅莓、紅葡萄、番茄、紅菜頭、紅椒、蘋果、紅肉火龍果等。

營養成分：含茄紅素、類胡蘿蔔素、多種維他命等。其中番茄含有的茄紅素是抗氧化物，可有助保護心臟。

橙黃色

代表食物：紅蘿蔔、橙、西柚、芒果、木瓜、南瓜、番薯、粟米、檸檬、香蕉等。

營養成分：含胡蘿蔔素、花青素、類胡蘿蔔素、檸檬素、葉黃素、維他命 A 等。當中抗氧化物如胡蘿蔔素、花青素可有助減低中風及心血管疾病風險，也有防癌作用。而類胡蘿蔔素及維他命 A 等則有保護視力的好處。

綠色

代表食物：奇異果、綠色瓜菜、啤梨、青蘋果等。

營養成分：含葉綠素、葉酸及維他命 C 等，多吃對提升身體免疫力有幫助，亦有促進新陳代謝、降低炎症的作用。

藍紫色

代表食物：藍莓、黑莓、紫葡萄、茄子、梅乾、白肉火龍果等。

營養成分：含豐富花青素，亦有類胡蘿蔔素、維他命 C 及葉酸。其中花青素能提高人體抗氧化能力，對降低膽固醇及減低心血管疾病風險有正面作用。

白色

代表食物：蒜頭、洋蔥、白苦瓜、菇類、白蘿蔔、薯仔、雪梨等。

營養成分：含類黃酮、花黃素、花青素等抗氧化物，當中類黃酮可有助促進心臟健康，而花黃素則有降血壓及降膽固醇的調控作用。

何慧嫦指出，雖然抗氧化物不似維他命等營養素有建議攝取量，但其實每日能吃到3至4種顏色的蔬果，基本上已達到均衡營養目的，最重要是實踐能持之以恒成為習慣。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣