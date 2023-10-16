【食不安心】荃灣知名連鎖店麵包驚見曱甴　港男 : 旁若無人般用大餐

▲ 荃灣知名連鎖店麵包驚見曱甴。

買麵包驚見曱甴？有港男發文指，日前在荃灣街市街一間知名連鎖麵包店打算選購麵包時，竟在光天化日下從店內的櫥窗中，發現有大曱甴正附在其中一個麵包包身上，令他深感嘔心。事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民更好奇店員得悉情況後「會唔會掉哂d飽」?

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港男於Facebook「荃灣人」上載了有關圖片，可見儘管當時正值日晝，全店亦燈火通明，但該隻大曱甴依然無所懼色，旁若無人般，享受著櫥窗入面的麵包，港男更形容完全是「你有你買，我有我食」的境界。港男其後留言表示已將有關情況告知店員，但文中卻沒有交代曱甴的最終下場及店員處理手法。

▲ 曱甴傍若無人般，享受著櫥窗入面的麵包。(fb圖片)

帖文曝光後，遂引起網民討論，不少人大呼嘔心，但亦有人笑言麵包店將曱甴「養到肥肥白白」、「好大隻」；有人則好奇「店員知道後會唔會掉哂d飽」。

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責任編輯：羅嘉欣