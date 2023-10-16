  • 28°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 14:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食不安心】荃灣知名連鎖店麵包驚見曱甴　港男 : 旁若無人般用大餐

食用安全 12:46 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

荃灣知名連鎖店麵包驚見曱甴。

買麵包驚見曱甴？有港男發文指，日前在荃灣街市街一間知名連鎖麵包店打算選購麵包時，竟在光天化日下從店內的櫥窗中，發現有大曱甴正附在其中一個麵包包身上，令他深感嘔心。事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民更好奇店員得悉情況後「會唔會掉哂d飽」?

最新影片:

童學園
【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

港男於Facebook「荃灣人」上載了有關圖片，可見儘管當時正值日晝，全店亦燈火通明，但該隻大曱甴依然無所懼色，旁若無人般，享受著櫥窗入面的麵包，港男更形容完全是「你有你買，我有我食」的境界。港男其後留言表示已將有關情況告知店員，但文中卻沒有交代曱甴的最終下場及店員處理手法。

曱甴傍若無人般，享受著櫥窗入面的麵包。(fb圖片)

帖文曝光後，遂引起網民討論，不少人大呼嘔心，但亦有人笑言麵包店將曱甴「養到肥肥白白」、「好大隻」；有人則好奇「店員知道後會唔會掉哂d飽」。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 網絡熱話 Facebook 荃灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）