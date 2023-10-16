【流行天后】65歲麥當娜挑戰極限唱足135分鐘　歌衫主打3大潮牌Versace+Vetements+JPG

▲ 美國流行天后Madonna（麥當娜）慶祝入行40多年的《The Celebration Tour》終於在倫敦O2 體育館正式開鑼，娜姐又唱又跳135分鐘，更換足多套造型，其中包括老拍檔Jean Paul Gaultier和Versace外，今次仲有近年炙手可熱的Vetements。（圖片:Live Nation）

美國流行天后Madonna（麥當娜）原訂7月在加拿大溫哥華舉行慶祝入行40年的《The Celebration Tour》演唱會，６月因嚴重細菌感染，被送入深切治療部（ICU）治療，令演唱會要延期舉行。

經過4個月休養，日前（14/10）終於在倫敦O2 體育館正式開鑼。娜姐更向在場的歌迷剖白：「好彩天使一直在守護我。我想，是因為心繫我的孩子，才能度過今次難關，我一定為他們而活！」

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今次演唱會娜姐早已事先張揚會唱晒入行以來咁出過嘅主打歌，有粉絲就統計大概涵蓋了45 首經典大熱歌曲，其中包括《Holiday》、《Like A Virgin》、《La Isla Bonita》、《Ray of Light》、《Don’t Cry For Me Argentina》和《Erotica》等等，65歲嘅佢更挑戰歌手極限，由晚上8點50分開始又唱又跳到11點05分，足足135分鐘，難怪勁多網民激讚：「太強了！」、「這樣的年紀已經很好了」。

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演唱會共分5個部份，包括「It's a Celebration」、「The Sacrifice / Erotic」、「The Beast Within」、「Madonna」和「Like a Virgin」，娜姐亦換上多套造型，除了一直以來合作無間的Jean Paul Gaultier出手，今次為娜姐設計不少歌衫，當然唔少得為經典立體胸罩來個新變奏添。

▲ 原已退下火綫的Jean Paul Gaultier亦出山為娜姐設歲多套帶有立體尖錐胸衣的服飾。（圖片:ig@gaultier_forever）

另外，今次亦有經常合作的Versace，品牌創作總監Donatella Versace專誠為其中一首歌《Ray of Light》設計一套仿如disco ball的緊身衣，艷光四射！還有近年炙手可熱的街頭潮牌Vetements，其創意總監Guram Gvasalia（現任Balenciaga創作總監Demna的阿哥）亦替娜姐設計一套Oversized 喱士胸罩加綴大量鏈飾的短裙，貫徹娜姐性感形象。

《Celebration Tour》演唱會曲目：

1. 《Nothing Really Matters》

2. 《Everybody》

3. 《Into the Groove》

4. 《Burning Up》

5. 《Open Your Heart》

6. 《Holiday》

7. 《In This Life / Live to Tell》

8. 《Like a Prayer / Act of Contriction》

9. 《Living For Live》 (Interlude)

10. 《Erotica》 11. 《Justify My Love / Fever》

12.《Hung Up》

13. 《Bad Girl》

14. 《Up Down Suite / Vogue》

15. 《Human Nature》

16. 《Crazy For You》

17. 《The Beast Within》 (Interlude)

18. 《Die Another Day》

19. 《Don’t Tell Me》

20. 《Mother and Father》 21. 《Little Star》

22. 《I Will Survive》

23. 《La Isla Bonita》

24. 《Don’t Cry For Me Argentina》

25. 《I Don’t Search I Find》 (Interlude)

26. 《Bedtime Story》

27. 《Ray of Light》

28. 《Like A Virgin / Billie Jean》 (Interlude)

29. 《Give Me All Your Luvin’ / Bxxxh I’m Madonna》

30. 《Music / Celebration》

記者：黃鑑江