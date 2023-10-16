【流行天后】65歲麥當娜挑戰極限唱足135分鐘 歌衫主打3大潮牌Versace+Vetements+JPG
美國流行天后Madonna（麥當娜）原訂7月在加拿大溫哥華舉行慶祝入行40年的《The Celebration Tour》演唱會，６月因嚴重細菌感染，被送入深切治療部（ICU）治療，令演唱會要延期舉行。
經過4個月休養，日前（14/10）終於在倫敦O2 體育館正式開鑼。娜姐更向在場的歌迷剖白：「好彩天使一直在守護我。我想，是因為心繫我的孩子，才能度過今次難關，我一定為他們而活！」
最新影片推介：蘇韻姿專訪
今次演唱會娜姐早已事先張揚會唱晒入行以來咁出過嘅主打歌，有粉絲就統計大概涵蓋了45 首經典大熱歌曲，其中包括《Holiday》、《Like A Virgin》、《La Isla Bonita》、《Ray of Light》、《Don’t Cry For Me Argentina》和《Erotica》等等，65歲嘅佢更挑戰歌手極限，由晚上8點50分開始又唱又跳到11點05分，足足135分鐘，難怪勁多網民激讚：「太強了！」、「這樣的年紀已經很好了」。
演唱會共分5個部份，包括「It's a Celebration」、「The Sacrifice / Erotic」、「The Beast Within」、「Madonna」和「Like a Virgin」，娜姐亦換上多套造型，除了一直以來合作無間的Jean Paul Gaultier出手，今次為娜姐設計不少歌衫，當然唔少得為經典立體胸罩來個新變奏添。
另外，今次亦有經常合作的Versace，品牌創作總監Donatella Versace專誠為其中一首歌《Ray of Light》設計一套仿如disco ball的緊身衣，艷光四射！還有近年炙手可熱的街頭潮牌Vetements，其創意總監Guram Gvasalia（現任Balenciaga創作總監Demna的阿哥）亦替娜姐設計一套Oversized 喱士胸罩加綴大量鏈飾的短裙，貫徹娜姐性感形象。
《Celebration Tour》演唱會曲目：
|1. 《Nothing Really Matters》
2. 《Everybody》
3. 《Into the Groove》
4. 《Burning Up》
5. 《Open Your Heart》
6. 《Holiday》
7. 《In This Life / Live to Tell》
8. 《Like a Prayer / Act of Contriction》
9. 《Living For Live》 (Interlude)
10. 《Erotica》
|11. 《Justify My Love / Fever》
12.《Hung Up》
13. 《Bad Girl》
14. 《Up Down Suite / Vogue》
15. 《Human Nature》
16. 《Crazy For You》
17. 《The Beast Within》 (Interlude)
18. 《Die Another Day》
19. 《Don’t Tell Me》
20. 《Mother and Father》
|21. 《Little Star》
22. 《I Will Survive》
23. 《La Isla Bonita》
24. 《Don’t Cry For Me Argentina》
25. 《I Don’t Search I Find》 (Interlude)
26. 《Bedtime Story》
27. 《Ray of Light》
28. 《Like A Virgin / Billie Jean》 (Interlude)
29. 《Give Me All Your Luvin’ / Bxxxh I’m Madonna》
30. 《Music / Celebration》
記者：黃鑑江