【醫美風險】美容店員工一次打200多針水光針　滿臉爆瘡腫成豬頭

▲ 免費打水光針，美容店員工一次打200多針，滿臉爆瘡腫成「豬頭」。

做醫美有風險。近日，内地一名陳姓女子在自己工作的美容店，接受免費「水光針」注射後竟滿臉爆瘡，且紅腫到像「豬頭」。陳女士隨後要求美容店負責人，提供相關產品說明書，但對方一直未能提供，當地衛生監督部門調查後，初步認定該美容店涉嫌非法行醫。

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據《頭條新聞》報道，江蘇泰州市陳女士本身在當地一間名叫「漾·美學空間」的美容店任職美容師，自今年2月入職以來，她發現店裡經常會幫客戶打水光針，但一般都是請外面的老師到店内進行操作。

我們不幫客戶打水光針，有的時候會喊外面老師過來打。

惟7月4日下午，經過老闆同意之後，該美容店店長表示，她可以為陳女士等店員免費打水光針，注射的產品也是店裡免費提供。於是陳女士當日在臉上打了200多針，之後下班回家。

未料，7月5日凌晨3點左右，陳女士從睡夢中醒來，發現自己的臉都是腫的，而且每個針眼的位置都長了「痘痘」。

我說實話就腫得像個豬頭，害怕，我立馬給老闆店長發了照片看，老闆解釋說是高敏、過敏，包括我發燒她都說沒有關係。

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據了解，注射水光針屬於醫療美容範圍，機構和從業人員都需要取得相應的資質。但涉事美容店的營業範圍只是生活類的美容美發服務，並未取得醫療美容的資質。事後，陳女亦要求該美容店老闆提供相關產品説明書，對方卻一直未能提供，並表示，

產品是人家放在店裡的，已經沒有了，都是處得好的朋友放在這用的。

在接到陳女士的舉報之後，當地的衛生監督部門也已經介入調查，目前初步認定「漾·美學空間」美容店涉嫌非法行醫，將會對其進行經濟處罰。

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責任編輯：羅嘉欣