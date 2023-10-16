【我的天堂城市】宋芸樺姜濤李嘉文1日跑37場謝票　巧遇姜糖笑稱：史上首位尾隨粉絲偶像

▲ 宋芸樺、姜濤、李嘉文為《我的天堂城市》跑多間戲院謝票。

由《月老》宋芸樺、MIRROR成員姜濤、李嘉文（Jessica）等主演，台灣才女導演俞聖儀執導電影《我的天堂城市》正於香港上映，暫時累積票房超越250萬元。

適逢日前正式開畫，3位主演宋芸樺、姜濤、李嘉文急不及待齊心力谷新片，走訪旺角、尖沙咀及西九龍鬧市戲院，於8小時內狂跑5間戲院共37場謝票場答謝觀眾支持。

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▲ （左起）宋芸樺、李嘉文、姜濤。

刷新謝票紀錄

老友鬼鬼的3人全日心情愉快，早於謝票場開始前已特意與傳媒朋友交流對於謝票之期待心情，即使3人當中影齡較深的宋芸樺亦坦言，入行後首次在一天內走到超過30場謝票場，絕對是刷新自己的謝票紀錄。

而首次在香港參與謝票的姜濤不停在謝票場開始前高呼「好玩」，又連忘感謝粉絲在開畫日的支持，更打趣提粉絲不要餓壞「追夢之前，一定要食飽飯先」。

至於Jessica亦保持高漲情緒，大爆自己有將親身經歷加入電影之中，包括與前男友相處的感受和「You are my New York」這些情話，也是她自己主動向導演分享，並將其放進角色的對白之中。

姜濤尾隨粉絲

此外，姜濤於昨日於電車廠附近跑步，巧合地遇上姜糖到《我的天堂城市》電影主題電車打卡。

一向搞笑的他更從遠處拍下這盛況，更於IG Story發佈整個過程，笑稱自己為：「史上首位尾隨粉絲偶像」，令粉絲哭笑不得。

▲ 取自姜濤IG

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