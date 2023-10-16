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【深圳親子遊】直達卓悅中心+COCO Park等8個商場 福田口岸3條免費巴士線攻略

親子好去處 12:14 2023/10/16

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

福田口岸3條免費巴士可直達8大商場。

繼深圳灣口岸「南山消費文旅專線」、羅湖口岸「禮享·羅湖免費接駁巴士」後，福田口岸自10月14日起正式開通了三條「福田歡樂購」免費接駁巴士專線，覆蓋卓悅中心、COCO Park、華強北等核心商圈。

「福田歡樂購」免費接駁專線將於10月14日上午9時正式開通，直至2024年1月1日為止，逢假日（包括香港法定假日）同星期六、日營運，上車位置福田口岸隔離的巴士總站。

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「福田歡樂購」A線：

福田口岸開出，覆蓋印力中心、KKONE、中洲灣等幾大商圈。

  •  路線

福田口岸公車總站—市立眼科醫院

  •  服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

  • 停靠巴士站

福田口岸公交總站、下沙①、市眼科醫院

「福田歡樂購」B線：

福田口岸開出，涵蓋卓悅中心、COCO Park、平安金融中心等CBD核心商圈。

  •  路線

福田口岸公車總站—購物公園地鐵站

  • 服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

  • 停靠巴士站

福田口岸公交總站、崗廈地鐵站、會展中心地鐵站、購物公園地鐵站

「福田歡樂購」C線：

福田口岸開出，覆蓋華強北（中航城君尚）、深業上城等核心商圈。

  •  路線

福田口岸公車總站—蓮花一村

  • 服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

  • 停靠巴士站

福田口岸公交總站、華富路②、蓮花一村

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