【深圳親子遊】直達卓悅中心+COCO Park等8個商場 福田口岸3條免費巴士線攻略

▲ 福田口岸3條免費巴士可直達8大商場。

繼深圳灣口岸「南山消費文旅專線」、羅湖口岸「禮享·羅湖免費接駁巴士」後，福田口岸自10月14日起正式開通了三條「福田歡樂購」免費接駁巴士專線，覆蓋卓悅中心、COCO Park、華強北等核心商圈。

「福田歡樂購」免費接駁專線將於10月14日上午9時正式開通，直至2024年1月1日為止，逢假日（包括香港法定假日）同星期六、日營運，上車位置福田口岸隔離的巴士總站。

「福田歡樂購」A線：

福田口岸開出，覆蓋印力中心、KKONE、中洲灣等幾大商圈。

路線

福田口岸公車總站—市立眼科醫院

服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

停靠巴士站

福田口岸公交總站、下沙①、市眼科醫院

「福田歡樂購」B線：

福田口岸開出，涵蓋卓悅中心、COCO Park、平安金融中心等CBD核心商圈。

路線

福田口岸公車總站—購物公園地鐵站

服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

停靠巴士站

福田口岸公交總站、崗廈地鐵站、會展中心地鐵站、購物公園地鐵站

「福田歡樂購」C線：

福田口岸開出，覆蓋華強北（中航城君尚）、深業上城等核心商圈。

路線

福田口岸公車總站—蓮花一村

服務時間

上行 09:00—20:00、下行 10:30—21:30

停靠巴士站

福田口岸公交總站、華富路②、蓮花一村

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題