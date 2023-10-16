【美國研究】1種飲品日喝2杯可防心臟病　中風死亡率大減34%

▲ 美國有研究指出，全脂奶製品與心臟健康存在關聯。

飲奶可預防心臟病？美國有研究指出，全脂奶製品與心臟健康存在關聯，每天攝入近兩份牛奶，心血管死亡的風險可降低23%；中風死亡率則可大大降低34%。

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台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文指，根據美國心臟協會報告，低脂乳製品和低全因死亡率、心血管疾病、超重肥胖風險有著密切關聯，並引述美國2個研究來詳細說明：

研究1：每天飲牛奶或能降低心血管疾病風險

研究人員發現，每天進食3份全脂牛奶、奶油、乳酪或優酪乳的人，比那些只吃不到半份全脂牛奶的人，心血管疾病風險降低四分之一；腦血管疾病風險則大減五分之一。

研究2：飲用全脂牛奶不會導致心血管疾病風險增加

研究人員對21個國家和地區13萬人的數據進行了9年分析，結果顯示如每天攝入近兩份牛奶（包括牛奶或優酪乳），心血管死亡風險會降低23%；中風死亡降34%；整體死亡率則降低16%。

總括來說，研究人員認為：

1. 全脂牛奶中的飽和脂肪可能具有「保護心臟」健康的特性。

2. 飽和脂肪可以幫助「增加HDL膽固醇」（好膽固醇），「降低LDL膽固醇」（壞膽固醇）。

3. 此外，全脂牛奶還含有鈣、維生素D和其他營養物質，這些營養素也可能有助於保護心臟健康。

不過研究也有一些限制，黃軒表示，這是一項觀察性研究，不能證明全脂牛奶一定對心臟健康的保護作用是「因果關係」。此外，研究人員沒有考慮參與者的飲食和生活方式其他因素，這些因素也可能影響心臟健康。

除了上述的研究差異及限制外，全脂牛奶的脂肪含量大概在3%至4%之間，並不屬於高脂食物。全脂牛奶中的脂肪含量幾乎可以忽略不計，相較於動物「內臟」、「肉類」和其他「高脂食品」。黃軒提醒，油炸食品、內臟的脂肪含量很高，因此少吃肥肉、少吃油膩食物，比少喝全脂牛奶對身體健康來的有幫助。

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責任編輯：羅嘉欣