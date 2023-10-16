【星二代】曾華倩兒子晒與女友合照放閃　慶祝拍拖一周年紀念日超甜蜜

▲ 好閃呀！

曾華倩與前夫林肇基所生的兒子林浩賢（Martin），今年8月遊泰國時疑晒男女長腿照洩「蜜」，日前Martin終於晒出與女友合照，公開認愛放閃。

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晒與女友合照

Martin在IG Story大晒與「ahbo0215」的合照，並簡單留下「開心嘅」三字留言，相中可見，他攬着女友纖腰，表現恩愛，桌上蛋糕寫了「Happy 1st anniversary」，至於女友亦有轉發合照並以英文留言：「親愛的，這年有你真好。」同時，女方亦晒出一張冧爆捧花照，相信是Martin送上的驚喜，果然有情趣。

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游水健將

身高1米93的Martin，畢業於傳統男校喇沙書院，當時更任學校泳隊隊長，有「喇沙飛魚」之稱。

在他擔任喇沙B Grade隊長時，就帶領隊友成功衝擊一直在學屆泳賽表現出色的拔萃男書院，成為一時佳話。

其後他入讀香港中文大學，曾代表中大參加大專游泳賽奪獎，更成為香港游泳代表隊成員，多次參與國際賽事，如曾在馬來西亞公開游泳錦標賽4x100米自由式接力賽中奪金，為港爭光。

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