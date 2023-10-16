【賭王千金】何超雲貼地吃燒味飯打卡放閃　紆尊降貴為未婚夫過平民生活

▲ 超雲有情飲水飽！

已故賭王何鴻燊三房千金何超雲，於4月與任職消防員、王姓未婚夫Douglas到日本預支蜜月難得放閃，二人愛得甜蜜。

之後，何家總動員現身澳門出席已故國際時尚大師Karl Lagerfeld ，所設計酒店THE KARL LAGERFELD 澳門慶祝典禮，當中超雲也與Douglas首度一同公開亮相。

【賭王千金】何超雲與未婚夫蜜遊歐洲 Douglas融入女方朋友圈公開放閃

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賭王千金紆尊降貴

其後，超雲不時在社交平台分享拍拖的點滴，自與Douglas相戀後變得貼地，為不給對方壓力，寧願紆尊降貴渡過平民生活。除了乘坐幾元的天星小輪過海，又到鰂魚涌舊區、有「怪獸大廈」之稱的海景樓、海山樓等地打卡。

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【賭王千金】何超雲與未婚夫孖超蓮夫婦睇騷 Douglas融入何家被指「升呢」

在剛過去的中秋節，超雲與未婚夫在地上玩蠟燭，砌出心形圖案晒恩愛，雖然兩人未有入鏡，但每人手持蠟燭一起燃點「愛心」，認真sweet到暈！

近日，超雲又貼出與未婚夫吃燒味飯的照片，同樣未見兩人容貌，但從相中可見枱上有兩碟飯、兩隻匙羹，就知道二人撐枱腳拍拖。簡簡單單數十元一餐飯，可見超雲有情飲水飽。

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