【頭髮保養】陳凱琳產後一度瘋狂脫髮如何解救　一文盡覽控頭油營養保濕產品拯救煩惱絲

▲ 孕婦脫髮是令人困擾的問題，四年抱三子的陳凱琳也不例外。

懷孕婦女由於雌激素急增，大多數在產後會出現脫髮現象，生了三個孩子的陳凱琳也不例外，就在她生完第二胎後，曾在社交平台自爆在產後3個月時，因為壓力太大，加上賀爾蒙問題，於是開始瘋狂掉髮。

頭髮，可能是身體上最叫大家煩惱的問題根源，的確，頭頂上看似沒有甚麼真正用途的頭髮要打理實在不易，但沒有了它卻叫人惋惜萬分，要如何善待和保留這三千煩惱絲，今日就可能幫到大家。

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Aveda

一直以來，大家都會知道用定型水或造型泡沫，其化學物質都會直接損害頭髮，甚至直入髮根令頭髮脫掉停止生長，究竟有甚麼辦法既可以造型，同時又保護頭髮？

蘊含94%天然萃取成分1的純素Nutriplenish營養補濕造型泡沫，就可以一次過做齊造型和護髮，它糅合了多款超級食物成分，包括飽含豐富奧米加 5 脂肪酸的有機紅石榴籽油、芒果脂，以及有機椰子油，最重要的是採用無矽和純素配方，於造型的同時為髮絲即時補水，適用於所有類型髮質，包括中性至粗硬、乾性髮質，尤其適用於濕髮造型以及編髮。

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Talika Hair Force

有脫髮問題，痛苦不足為外人道，要拯救，還須要知道脫髮從何而來，原來除了年齡或生理時鐘影響頭髮生長周期，新陳代謝減慢令頭皮老化，或外在壓力導致身體產生P物質，釋放炎症反應外，賀爾蒙改變導致毛囊細胞逐漸萎縮，縮短頭髮生命周期，都會令頭髮變得幼弱及加速頭髮掉落。今天我們除了外在用適當的護髮產品外，亦須要一點「小儀器」幫手。

來自法國的TALIKA防脫髮精華光學導入儀，是市面其中一種最簡易使用的防脫髮工具，它結合兩大專利及LED紅光，導入式深層滲透，刺激頭髮生長，強韌髮根，緩減脫髮。

配合一枝3重強韌防脫髮精華，它內含專利成分（三重活髮複合物）、王牌傳奇睫眉配方（5重植物複合物）及腺苷，用家只要直接注入防脫髮精華於導入儀，於每個稀疏頭髮部位使用1分30秒，有效促進頭皮微循環及細胞代謝，臨床測試持續使用4個月有效激活毛囊活力達46%，減少脫髮達24%，給脫髮者有個新希望。

Oribe

常言頭油多的人易產生脫髮，的確，頭油太多會阻塞毛孔，除了每天要洗頭去淨頭油外，市面上亦有不少產品可以吸收頭皮上的油脂，甚至控油﹗擁有30年經驗，身為髮型師Oribe Canales，15年前與另一位在髮型界有著領導地位的Daniel Kaner一起創立品牌ORIBE Hair Care。

早前品牌推出了Serene Scalp Oil Control系列，其中的Dry Shampoo Powder和Treatment Mist開宗名義就是幫大家控油。

Dry Shampoo Powder當中的絲滑細緻粉末具有吸收油脂功效，內含高效澱粉複合物與高嶺土，能吸收油脂、污垢和美髮品殘留物，而芒果葉萃取物則有助維持頭皮微生態平衡，減少洗髮次數和重塑頭皮的健康狀態。用法簡單只須將髮絲分區，然後直接灑於頭皮上，等候一至兩分鐘，輕輕按摩均勻分佈全頭髮絲，再以梳子梳掉多餘粉末便可。

至於Treatment Mist同樣能減少洗髮次數的頭皮控油噴霧，糅合綠海藻與糖源益生元，既減控皮脂分泌，亦可隔絕環境污染物的傷害。大家只要每周一次將它直接噴在洗髮後潔淨且微濕的頭皮，再揉搓至髮根，然後如常造型便可。

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Klorane

科學家研究部分植物可幫助頭髮生長，當中包括金雞納、有機雪絨花和咖啡因等，前者可抑制脫髮，促進血液微循環，至於有機雪絨花活性成分含量高，促進頭髮生長，而最常見出現於不少幫助頭髮生長的洗頭水中的咖啡因，則可以促進毛囊血液微循環，將以上三者結合再配合維他命B3，B5，B6，B7，B8的就是Klorane金雞納及有機雪絨花防脫髮洗髮水和防脫育髮精華。

而不得不提的是後者，它為突發性和持續性脫髮人士而設，可調節頭髮生長周期提升毛囊吸收營養能力，促進毛囊進入成長期，激活頭髮生長，使用過程簡單，只須在頭皮微濕的狀況下，直接於已清潔的頭皮噴上精華，再以指尖按摩，讓產品停留24小時以助吸

產品查詢：Aveda（3188 1538）、Joyce beauty（2762 0103）、LOG-ON（2429 8588）、Mannings（2299 3398）

記者：何偉雄