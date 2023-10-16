【育兒心得】睡前親子時光聊天定講故事好？ 研究：兩者令小朋友語言能力差異好大

睡前親子時間，不少父母喜歡跟孩子講睡前故事，亦有人會選擇與孩子枕邊話(pillow talk)，到底這兩個睡前活動，哪個對子女成長是最好的選擇，甚至小朋友的語言能力亦有很大分別。

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綜合外媒報道，美國加州大學一項研究調查了275個家庭的孩子，調查時間由孩子出生至4歲，花了整整4年時間追蹤調查，結果發現，家長在睡前20分鐘，與孩子聊天，4年後的語言能力遠高於聆聽睡前故事的孩子，得分相差6倍。研究亦發現，即使家長只是單方面跟幼兒說話，或是讓未懂說話的寶寶牙牙學語，也有助大大提升孩子的語言能力。

研究人員建議，若想小朋友長大後有更好的思考和語言能力，睡前除了聽或講故事外，應加插與孩子睡前聊天的環節。

那到底如何進行睡前聊天，不妨從簡單的問題入手，可先提問「今天好玩嗎？」、「老師今天教了什麼新東西？」、「今天與小朋友玩耍愉快嗎？」等閒話家常。原因是孩子出門上學，父母不在身邊一整天，定必發生了許多事情，這時孩子會有強烈傾訴慾望，惟年幼不善表達，家長可主動詢問及引導，引向正向思維，令孩子集中在積極美好的事情上；同時關心孩子在課堂上學習成果，令孩子產生表現自己的意識，向父母展示所學，透過家長的表揚及鼓勵，令他們更有學習動機。

此外，睡前聊天對家長感受孩子各種情緒有所幫助，父母可在睡前聊天時，提問「今天有否遇到不開心的事呀？」、「你上次生氣是因為什麼原因啊？」、「何時你會感到害怕？為什麼？」等，從而紓解孩子的負面情緒。

不少家長平常不會主動與孩子溝通，待孩子情緒問題爆發時，才逼切尋求孩子與自己溝通，那時已為時已晚，故此每晚睡前聊天，多詢問、多聯心，讓孩子明白遇到任何困難都可找爸媽幫忙。而建立信任感，讓孩子打開心扉，亦有助孩子情緒管理較好，所謂「每日問題每日解決」，孩子自然能有更優質睡眠，有利成長。

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責任編輯︰王明芳